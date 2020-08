Israel und Emirate : Hoffnung auf Fortschritte im Nahost-Prozess

Nach der überraschenden Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) schürt das Weiße Haus Hoffnungen auf weitere Fortschritte im Nahost-Friedensprozess. „Wir sind überzeugt, dass weitere Länder in den Startlöchern stehen“, sagte der amerikanische Präsidentenberater für Nationale Sicherheit, Robert O'Brien. Andere Staaten hätten die Reaktion auf die historische Vereinbarung zwischen Israel und den VAE abgewartet. Die Vereinigten Staaten blieben in der Region. Als Teil der Vereinbarung setzt Israel seine Annexionspläne im besetzten Westjordanland zunächst aus. Sowohl bei israelischen Siedlern wie auch bei der Palästinenserführung stieß das Abkommen auf Kritik.

Die Vereinbarung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und den VAE war am Donnerstag vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump als Vermittler bekanntgegeben worden. Trump zufolge soll sie in etwa drei Wochen im Weißen Haus unterzeichnet werden. Er erwarte, dass dafür Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie eventuell auch der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Said Al Nahjan, nach Washington kommen, sagte O'Brien. Delegationen aus Israel und den Emiraten sollen sich in den kommenden Wochen treffen, um bilaterale Abkommen in Bereichen wie Tourismus, Sicherheit, Technologie, Energie und Gesundheit zu unterzeichnen.

Israel setzte als Teil der Vereinbarung seine Annexionspläne im besetzten Westjordanland aus. Zunächst wurde nicht bekannt, wie lange der Stopp währen soll. Netanjahu betonte zugleich, die geplanten Gebietsanschlüsse würden lediglich „verschoben“. Die Annexionspläne seien „nicht vom Tisch“. Netanjahu unterstrich: „Ich würde niemals unser Recht auf unser Land aufgeben“. Auch der amerikanische Botschafter in Israel, David Friedman, sagte, die Annexionen würden lediglich „zurückgestellt, bis wir dem Frieden jede denkbare Chance gegeben haben“.

Scharfe Kritik der Palästinenser-Führung

Die Palästinenserführung hat das historische Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten scharf kritisiert. Nach einer Dringlichkeitssitzung am Donnerstagabend in Ramallah teilte das Büro des Präsidenten Mahmud Abbas mit, man lehne die „plötzliche Mitteilung“ beider Länder ab und verurteilte sie. Es sei ein Schlag für die saudische Friedensinitiative und die Erklärungen der Arabischen Liga sowie ein aggressives Vorgehen gegen das palästinensische Volk. Der Außenminister Riad Malki teilte mit, man habe den palästinensischen Botschafter in den Emiraten abberufen. Auch die radikalislamische Hamas im Gazastreifen stellte sich gegen die Vereinbarung. Hamas-Sprecher Hasem Kasem warf den Emiraten vor, Israel für seine „Besatzungspolitik und Verbrechen“ zu belohnen.

Der Iran hat die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ebenfalls aufs Schärfste verurteilt. „Das war eine strategische Dummheit, die letztendlich nur die anti-israelische Widerstandsfront stärken wird“, so das Außenministerium in einer Presseerklärung am Freitag. Die Regierung in Abu Dhabi habe mit dieser „beschämenden, illegitimen und gleichzeitig gefährlichen“ Entscheidung das palästinensische Volk betrogen. „Die Palästinenser werden diese Einigung mit dem kriminellen Regime Israels nie vergeben“, teilte das Außenministerium laut der Nachrichtenagentur Isna mit.

Positive Reaktionen aus Frankreich und Ägypten

UN-Generalsekretär António Guterres äußerte hingegen die Hoffnung, dass die Vereinbarung die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern über eine Zwei-Staaten-Lösung wiederbeleben könne. Frieden im Nahen Osten sei „wichtiger denn je“, sagte Guterres mit Blick auf die Corona-Pandemie. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian begrüßte den vorläufigen Verzicht Israels auf die Umsetzung seiner Annexionspläne. Er forderte Netanjahus Regierung auf, das Vorhaben dauerhaft fallen zu lassen.