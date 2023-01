Kirchenstreit in der Ukraine : Ist heute Weihnachten – oder war das schon?

Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten in der der Sankt-Michaels-Kathedrale in Kiew am 6. Januar Bild: Reuters

Das Weihnachtsfest der drei Ostkirchen in der Ukraine, also der zwei rivalisierenden orthodoxen Kirchen und der Rom unterstellten griechisch-katholischen Kirche, steht an diesem Samstag im Zeichen des Krieges, steht an diesem Samstag im Zeichen des Krieges. Nicht nur wurden allein bis Juli an 270 religiösen Stätten Kriegsschäden registriert. In den letzten Tagen ist auch ein heftiger Streit darüber entbrannt, welche Orthodoxen in der Kathedrale des mittelalterlichen Kiewer Höhlenklosters am Samstag den Gottesdienst feiern dürfen. Die 2019 mit dem Segen des Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomaios I., gegründete Orthodoxe Kirche der Ukraine (OKU), die sich als neue „Landeskirche“ versteht, hatte kurzfristig beantragt, dort feiern zu dürfen.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Das Kulturministerium, das diesen Teil des Klosters verwaltet, gab ihr schnell die Genehmigung. Dagegen wandte sich die in einem anderen Teil des weiträumigen Klosters ansässige Ukrainische Orthodoxe Kirche (UOK): Das sei der „Versuch einer gewaltsamen Übernahme“. Die UOK war lange Zeit dem orthodoxen Patriarchat in Moskau untergeordnet und gilt, auch wenn sie sich im Mai von diesem distanziert und den Krieg verurteilt hat, als relativ russlandfreundlich.