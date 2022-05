Kremlkritische Stars : Wenn sich Prominente von Putin abwenden

Maxim Galkin ist eines der neuen Sorgenkinder des Kremls. Der Komiker und Fernsehmoderator ist in Russland sehr bekannt, erreicht allein über Instagram ein Millionenpublikum und ist als fünfter Gatte der Schlagersängerin Alla Pugatschowa („Eine Million Rosen“) auch ein Liebling der Berichterstattung über Prominente. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar seine „militärische Spezialoperation“ gegen die Ukraine ausgerufen hatte, schrieb Galkin auf Instagram, er stehe seit dem frühen Morgen in Verbindung mit Verwandten und Freunden im Nachbarland. „Es ist nicht mit Worten zu beschreiben, was ich fühle! Wie ist das alles möglich! Es kann keine Rechtfertigung für den Krieg geben! Nein zum Krieg!“

Für solche Worte kann man in Russland mittlerweile ins Gefängnis kommen. Galkin reiste mit seiner Familie im März nach Israel aus, meldete sich aber am orthodoxen Osterfest Ende April abermals mit einer Instagram-Botschaft zu Wort. Kurz zuvor waren bei einem russischen Raketenangriff auf die süd­ukrainische Großstadt Odessa acht Menschen ums Leben gekommen, unter ih­nen drei Generationen einer Familie, ein drei Monate altes Mädchen, dessen Mutter und Großmutter. „Alles sind nicht wir. Aber was machen wir dort?“, fragte er. Einerseits beteten Russlands Funktionäre mit Patriarch Kirill, andererseits flögen Marschflugkörper in ein Wohnhaus, sagte Galkin. Russland streite die Verantwortung für diesen Angriff nach demselben Muster ab wie die Verantwortung für die Massenmorde von Butscha oder den Abschuss von Flug MH17 im Juli 2014 über der Ostukraine, erklärte der Komiker weiter. Allein dieser Beitrag wurde auf Instagram mehr als sechseinhalb Millionen Mal aufgerufen. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil diese Plattform in Russland nur noch per Um­weg über eine VPN-Verbindung aufgerufen werden kann.

Frontalangriff auf „RT“-Chefin

Galkin ist einer von zahlreichen russischen Komikern, Musikern, Schauspielern, Regisseuren und anderen Prominenten, die sich gegen den russischen Krieg ausgesprochen haben. Der Rapper Oxxxymiron, der schon auf Oppositionskundgebungen festgenommen wurde, hat gar im Ausland Konzerte gegeben, um Geld für Kriegsflüchtlinge zu sammeln. In Russland haben es die Musikgruppen DDT und Bi-2 abgelehnt, auf Bühnen mit dem „Z“-Symbol im Hintergrund zu spielen, das für die Unterstützung des Krieges und Putins selbst steht. Das Nachrichtenportal „Medusa“ (dessen Website in Russland auch nur noch über VPN aufzurufen ist) schrieb unter Berufung auf „drei kremlnahe Quellen“, in Putins Präsidialverwaltung sei man „beunruhigt“ von den Aussagen solcher Prominenter gegen den Krieg.

„Künstler, das sind Meinungsführer, sie beeinflussen ihr Publikum, seine ungefestigten Seelen“, sagte einer der Gesprächspartner von „Medusa“. Die Kri­tiker werden demnach Ziele von Plakat­aktionen, die sie als Verräter er­scheinen lassen, und dürfen nicht mehr auftreten. Auftrittsverbote waren schon vor dem Krieg verbreitet.

Laut einer der Quellen ist die Kampagne gegen die Kreml-Kritiker noch nicht mit voller Kraft angelaufen. Galkin jedoch wurde, vielleicht aufgrund seiner Bekanntheit und Social-Media-Reichweite, offen im Staatsfernsehen angegriffen: Margarita Simonjan, die Chefin des Senders „RT“, warf ihm im Sender „Rossija 1“ nach der Osterbotschaft „Heuchelei“ vor, weil „allen ge­nau be­kannt ist, dass er schwul ist“ und „für seine Karriere“ eine „alte Frau“ ge­heiratet habe. Pugatschowa ist 27 Jahre älter als der 45 Jahre alte Galkin, das Paar hat acht Jahre alte Zwillingsmädchen, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden.