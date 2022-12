Kirchen in der Ukraine : Warum viele Ukrainer Weihnachten vorziehen wollen

Immer mehr Ukrainer wollen Christi Geburt schon am 25. Dezember statt am 7. Januar feiern. Auch die Kirchen wenden sich allmählich vom julianischen Kalender ab. So einfach ist ein Wechsel jedoch nicht.

Lichter der Hoffnung: Orthodoxe Gläubige aus der Ukraine zünden am orthodoxen Nikolausfest mit Priester Petro Bokanov in Frankfurt Kerzen an. Bild: Tom Wesse

Kaum mehr als null Grad ist es an diesem bitterkalten vierten Adventssonntag in der Kirche St. Dionysius. Das ficht Dutzende ukrainische Gläubige, die in dem Gottesdienst im äußersten Westen Frankfurts das „Nikolausfest“ feiern, aber nicht an. Rund eine halbe Stunde spricht Priester Petro Bokanov die Litanei zur Ikone des heiligen Nikolaus von Myra – mit dem Rücken zu den Teilnehmern. Dann wendet er sich den Gläubigen zu – und betet mit ihnen für die ukrainischen Streitkräfte und für den Zusammenhalt der Ukrainer in der Heimat und in der Diaspora. Nach der Kommunion erhalten die jüngsten Besucher eine kleine Tüte mit Leckereien. Den Gottesdienst beendet der Priester, welcher der Orthodoxen Kirche der Ukraine angehört, mit einem „Ehre sei Gott, Ehre der Ukraine!“

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Werden sich die Gottesdienstbesucher – unter ihnen viele, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind – schon eine Woche später, am 25. Dezember, zur Weihnachtsmesse wiedersehen? Diese Frage wurde Bokanov in der Facebook-Gruppe der Gemeinde gestellt. Und sie bewegt die Ukrainer in der Heimat und im freiwilligen wie unfreiwilligen Exil. Bokanovs Mutterkirche, die von den ukrainischen Glaubensgemeinschaften jene mit den meisten Sympathisanten ist, hat es den Gemeinden nämlich freigestellt, wie bisher Weihnachten nach dem julianischen Kalender am 7. Januar oder nach dem gregorianischen Kalender am 25. Dezember zu feiern.

Vor allem Jüngere sind für Reform

Warum soll nicht mehr gut sein, was vor wenigen Jahren noch breit akzeptiert war? Die einfache Antwort ist: wegen des russischen Krieges. Wiederholt berichten Ukrainer der F.A.Z., sie möchten Weihnachten „mit der Welt feiern“. Will heißen: nicht mit Russland. Von den christlichen Ostkirchen des byzantinischen Ritus feiern etwa die griechischen, rumänischen und bulgarischen Kirchen Christi Geburt schon seit 1923 am 25. Dezember. Doch vor allem die Russische Orthodoxe Kirche hält am julianischen Kalender fest. Deren Oberhaupt, der Moskauer Patriarch Kyrill, zeigt sich als entschlossener Apologet des russischen Krieges. „Die vorderste Verteidigungslinie der russischen Welt“, nannte er jüngst den Donbass. Ganz offen erklärte Kyrill, dass für ihn die „russische Welt“ überall dort ist, wo es eine „orthodoxe Tradition“ gibt. Staatsgrenzen respektiert er in seinem imperialen Denken nicht.

Den Wunsch nach stärkerer, auch kultureller Abgrenzung von Russland gibt es in der Ukraine seit Jahren. Doch wegen des vor zehn Monaten begonnenen großflächigen Angriffs ist nun mehrheitsfähig, was vor 2022 noch chancenlos war. Erstmals sprechen sich mehr Ukrainer für den 25. Dezember (44 Prozent) statt für den 7. Januar (31 Prozent) als ersten Weihnachtsfeiertag aus. Das ergibt eine in dieser Woche veröffentlichte Umfrage. Noch im Frühjahr 2016 stellten sich 69 Prozent der Befragten gegen Weihnachten am 25. Dezember. Nur 15 Prozent waren für das Vorziehen der Weihnachtsfeier. Die Maidan-Revolution „der Würde“ und die darauffolgende russische Besetzung der Krim waren damals schon gut zwei Jahre her.

Doch wer glaubt, es sei einfach, Weihnachten mal dreizehn Tage nach vorne zu verschieben, täuscht sich. Er sei innerlich zerrissen, schildert Myroslaw Marynowytsch seine Gefühlslage. Ja, er wolle mit der Welt feiern, sagt der stellvertretende Rektor der Ukrainischen Katholischen Universität in Lemberg. Aber er sei 73 Jahre alt und habe sein ganzes Leben am 7. Januar Weihnachten gefeiert. Es würde ihn „schmerzen“, sollte dieser Tag zum ganz normalen Arbeitstag werden. Jüngere Ukrainer aus den Städten seien aufgeschlossener für ein früheres Fest, berichtet Pater Wladyslaw von der Kreuzerhöhungskathedrale im westukrainischen Uschhorod. Er gehört wie Marynowytsch der griechisch-katholischen Kirche an. Sie befolgt wie die orthodoxen Kirchen den byzantinischen Ritus, untersteht aber dem Papst.