Wegen Pelosis Taiwan-Reise : China kündigt gezielte Militäroperationen an

Die „Sprecherin“ des amerikanischen Repräsentantenhauses ist in Taipeh gelandet. China versetzt seine Streitkräfte „in höchste Gefechtsbereitschaft“ und kündigt Manöver in sechs Seegebieten rund um Taiwan an.

Menschen laufen in Taipeh am 2. August 2022 an einer Werbetafel vorbei, auf der die „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi begrüßt wird. Bild: AP

Nach der Landung der „Sprecherin“ des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan hat das chinesische Verteidigungsministerium „eine Reihe gezielter Militäroperationen“ angekündigt, um „die nationale Souveränität und territoriale Integrität“ Chinas zu verteidigen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Die chinesischen Streitkräfte seien „in höchste Gefechtsbereitschaft“ versetzt worden, hieß es am Dienstag. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua verbreitete eine Mitteilung wonach das Militär „wichtige Militärmanöver und Trainingsaktivitäten, inklusive Schießübungen in sechs Seegebieten rund um die Insel Taiwan“ abhalten werde. Sechs Seegebiete rund um Taiwan würden dafür für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Manöver würden von Donnerstag bis Sonntag dauern.

Pelosi ist die ranghöchste amerikanische Besucherin seit 25 Jahren. Nach ihrer Landung schrieb sie auf Twitter, „Amerikas Solidarität mit den 23 Millionen Taiwanern ist heute wichtiger denn je, da die Welt vor der Wahl zwischen Autokratie und Demokratie steht“. Ihr Besuch stehe nicht im Widerspruch zu der seit langem geltenden amerikanischen Taiwan-Politik.

Peking: Amerika wird „einen Preis zahlen“

Die Vereinigten Staaten und China beschuldigten sich gegenseitig, für die erhöhten Spannungen in der Region verantwortlich zu sein. Außenminister Wang Yi drohte laut einer Mitteilung, amerikanische Politiker, die „mit Feuer spielen“, würden „zu keinem guten Ende kommen“. Seine Sprecherin sagte, Amerika werde „einen Preis zahlen“.

Russland stellte sich an die Seite Chinas. Ein Kreml-Sprecher bezeichnete den Besuch Pelosis als „pure Provokation“. Der Sprecher des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte, es gebe „keinen Grund für Peking“, den Besuch als „Vorwand zu nutzen, um aggressive militärische Aktivitäten in der und um die Taiwanstraße zu verstärken“.

Mehr zum Thema 1/

Laut einem Bericht der Zeitung „Financial Times“ will Pelosi an diesem Mittwoch die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen treffen. Das chinesische Militär verstärkte seine Aktivitäten in der Region. Unter anderem flogen mehrere Militärflugzeuge nach taiwanischen Angaben an die informelle Mittellinie in der Taiwanstraße heran. China kündigte „wichtige Militärmanöver und Trainingsaktivitäten, inklusive Schießübungen in sechs Seegebieten rund um die Insel Taiwan“ an. Sie würden von Donnerstag bis Sonntag dauern.

Der amerikanische Flugzeugträger USS Ronald Reagan hielt sich mit drei Begleitschiffen südlich von Taiwan auf. Ein Vertreter des amerikanischen Militärs sagte, man sei bereit, „auf jegliche Eventualität zu reagieren“. Es handle sich aber um „normale Routineentsendungen“.

Das taiwanische Verteidigungsministerium teilte mit, es werde auf „Bedrohungen durch Feinde“ mit dem Einsatz einer angemessenen Zahl von Kräften antworten. Taiwans Militär erhöhte die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte um eine Stufe innerhalb des Spektrums der „normalen Einsatzbereitschaft“. Die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete über wirtschaftliche Strafmaßnahmen Pekings. China habe den Marktzugang für 35 taiwanische Exporteure blockiert.

Die amerikanische Regierung hatte sich zuvor bemüht, die Bedeutung der Reise Pelosis herunterzuspielen. Sowohl Außenminister Antony Blinken als auch der Sicherheitsratssprecher John Kirby hoben hervor, dass Kongressmitglieder regelmäßig nach Taiwan reisten, „auch in diesem Jahr“. Zudem sei Pelosi nicht die erste „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses, die Taiwan besuche. Das hatte vor ihr schon der Republikaner Newt Gingrich getan, vor 25 Jahren.