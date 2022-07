Zwei neue Verfahren : Brüssel verklagt Budapest

Proteste gegen Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán auf der Gay Pride Parade am 24. Juli 2021 in Budapest Bild: dpa

Die EU-Kommission verklagt Ungarn in zwei weiteren Fällen, welche die Rechtsstaatlichkeit betreffen, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das betrifft zum einen den Entzug der Sendelizenz des regierungskritischen Senders Klubrádio, zum anderen ein vorgebliches Gesetz zum Schutz von Kindern, das die Darstellung nicht-heterosexueller Lebensformen unter Strafe stellt. In beiden Fällen hatte die Kommission Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, in denen Ungarn jedoch nicht willens war, auf die Brüsseler Bedenken einzugehen. Auch gegen Polen leitete die Kommission, wie sie am Freitag mitteilte, die Vorstufe zu einer Klage ein. in diesem Fall geht es um einen Grundsatzstreit über den Vorrang europäischen Rechts.

Das ungarische Gesetz zum Kinderschutz hatte im vorigen Sommer zu erregten Debatten geführt, die in der Aufforderung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gipfelten, Budapest solle es ändern oder über die Europäische Union verlassen. Das Gesetz verbietet oder beschränkt Inhalte für Minderjährige, die eine „Abweichung von der Selbstidentität bezüglich des Geschlechts bei der Geburt, einer Geschlechtsumwandlung oder Homosexualität“ darstellen oder dafür werben. Es unterstellt, dass die natürliche geschlechtliche Identität allein heterosexuell ist.

Bisher hat Kommission alle Verfahren gewonnen

Der Schutz von Kindern sei eine „absolute Priorität“ der EU und ihrer Mitgliedstaaten, argumentiert die Kommission, doch diskriminiere das Gesetz Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und schränke die Meinungsfreiheit ein. Es verstoße gegen die Werte des EU-Vertrags, gegen die EU-Grundrechtscharta und gegen mehrere Richtlinien zur Medienfreiheit im Binnenmarkt.

Im Fall Klubrádio hatte die ungarische Regierung mehrere Gesetze geändert, um dem missliebigen Sender die Sendelizenz zu entziehen. Aus Sicht der Kommission waren die Entscheidungen der ungarischen Medienaufsicht „unverhältnismäßig und intransparent“, das nationale Mediengesetz wurde auf diskriminierende Weise angewendet. Ungarn habe deshalb gegen das Grundrecht auf freie Rede in der Grundrechtscharta verstoßen. Bisher hat die EU-Kommission alle Verfahren vor dem EuGH wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gegen Ungarn gewonnen.

Das betrifft auch Verfahren gegen Polen. Die Kommission übermittelte Warschau am Freitag eine mit Gründen versehene Stellungnahme zu Entscheidungen des nationalen Verfassungsgerichts im Juli und Oktober 2021, Urteile des EuGH nicht mehr anzuerkennen. Das Gericht war darin der Rechtsauffassung der Regierung gefolgt, die sich wiederum auf das Bundesverfassungsgericht berief, das in einem anderen Fall eine Entscheidung zu einem Anleihekaufprogramm der EZB für rechtswidrig erklärt hatte. Im polnischen Fall geht es allerdings nicht nur um die Entscheidungskompetenz, sondern auch um die Unabhängigkeit des Gerichts. So bezweifelt die Kommission, dass es sich beim polnischen Verfassungsgericht überhaupt um ein „unabhängiges und unparteiisches Gericht“ handele, weil drei Richter und der Vorsitzende Richter auf irreguläre Weise ernannt worden seien.