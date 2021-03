SVP gegen Corona-Regeln : Die Schweiz, eine Diktatur?

Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in der Kleinstadt Wohlen im Kanton Aargau am 20. Februar 2021 Bild: dpa

Schweizer Politiker sorgen international selten für Aufsehen. Doch Anfang Oktober 2018 ging ein Foto um die Welt, das den damaligen Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset auf einer Dienstreise in New York zeigt: Während einer Pause der Vollversammlung der Vereinten Nationen sitzt er im Anzug auf einem Randstein und macht sich Notizen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



In ausländischen Medien wurde dies als Inbegriff der Bescheidenheit gefeiert und als Gegenmodell zu anderen Regierungschefs gepriesen. Tatsächlich sind die sieben Mitglieder des Bundesrats, wie die Regierung in der Schweiz heißt, traditionell wenig abgehoben. Ob auf Volksfesten, Bahnsteigen oder in Straßenbahnen: Es sind viele Situationen dokumentiert, in denen sich die Bundesräte entspannt und ohne Personenschutz unters Volk gemischt haben.