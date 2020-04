Weg aus Corona-Pandemie : Spanien will „neue Normalität“ bis Ende Juni

Spanien macht sich von der nächsten Woche an auf den Weg zu einer „neuen Normalität“, die Ende Juni erreicht sein soll. Am Dienstag beschloss das Kabinett einen entsprechenden Stufenplan, ohne jedoch genaue Termine festzulegen. „Die Deeskalation wird schrittweise, asymmetrisch und koordiniert erfolgen“, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Abend. Nächste Woche wird die vorbereitende „Phase Null“ beginnen. Die folgenden Lockerungen sollen dann von den Fortschritten im Kampf gegen die Pandemie abhängen. Inseln wie Menorca und Formentera sollen dabei schneller vorangehen als andere Regionen. Jede Phase wird mindestens zwei Wochen dauern.

Im Mai könnten schon die ersten Hotels im eingeschränkten Umfang wieder öffnen. Darauf folgen laut dem Plan nach und nach weitere Lokale, Geschäfte und Kirchen, später auch Fitnessstudios, Kinos und Theater. Die Zahl der Besucher und Kunden bleibt jedoch eingeschränkt. Das gilt auch für die „Mobilität zwischen Inseln und Provinzen“.

Schon vom nächsten Wochenende an dürfen Erwachsene ihre Häuser verlassen, um spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Die Schüler werden dagegen in den nächsten Monaten nicht mehr in ihre Klassenzimmer zurückkehren. Der reguläre Schulunterricht wird nach den Worten von Sánchez erst mit dem neuen Schuljahr im September wieder beginnen. Der Schutz der Gesundheit der Bürger habe weiter Vorrang, sagte Sánchez, der zugleich die Verlängerung des geltenden Alarmzustands über den 10. Mai hinaus ankündigte. Die autonomen Regionen hatten seit Tagen die Regierung in Madrid zu weitergehenden Lockerungen gedrängt, auch mit Blick auf den Tourismus, von dem die Wirtschaft stark abhängig ist. In Spanien wurde am Dienstag die niedrigste Zahl der Neuinfektionen (1308) registriert, seit der Alarmzustand in Kraft ist. Innerhalb von 24 Stunden wurden 301 Todesfälle registriert.

Das kleine Portugal geht indes weiter als das Nachbarland Spanien. Am Dienstag kündigte der portugiesische Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa an, dass der Mitte März ausgerufene Ausnahmezustand am 2. Mai um Mitternacht enden werde. Das bedeute jedoch nicht das Ende der Pandemie, die man mit der Hilfe „anderer Instrumente“ unter Kontrolle halten müsse. Das Land werde in „kleinen Schritten“ wieder geöffnet, sagte der Staatspräsident. Nächste Woche werden voraussichtlich wieder kleinere Geschäfte, Friseurläden und Kindergärten öffnen. Am Donnerstag wird das Kabinett über konkrete Maßnahmen beraten.

Im Vergleich zu anderen Ländern war die Regierung in Lissabon relativ früh aktiv geworden. Der Ausnahmezustand wurde im März ausgerufen, als es nur hundert Infizierte und keinen Toten gab. Zu Engpässen auf den Intensivstationen wie in Spanien kam es nicht. In Portugal mit seinen gut zehn Millionen Einwohnern wurden bisher 948 Tote und mehr als 24.000 Infizierte registriert.