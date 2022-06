Weber übernimmt EVP-Vorsitz : Eine Partei in schlechter Verfassung

Die Europäische Volkspartei als „Fels der Stabilität“ in Europa – das war das Leitmotiv der Rede, die Manfred Weber am Dienstagabend nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der christlich-demokratischen Parteienfamilie in Rotterdam hielt. Das war allerdings mehr Programm als Beschreibung der Wirklichkeit, denn da ist die EVP auf Kieselgröße erodiert. Gerade noch sieben Staats- und Regierungschefs stellt sie in der Europäischen Union: in Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Österreich, Rumänien und Zypern. Die stehen zusammen für elf Prozent der EU-Bevölkerung. In allen großen Mitgliedstaaten sind die Christdemokraten dagegen in der Opposition, wenn sie als Parteien überhaupt noch erkennbar sind. Nie zuvor in ihrer Geschichte stand die Parteienfamilie so schwach da.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Für Weber, den CSU-Mann, verhält es sich dagegen andersherum: Er hat jetzt die beiden Spitzenämter in der Hand, die es in der EVP zu vergeben gibt: den Vorsitz der Fraktion im Europäischen Parlament und den der Partei. Damit hat er wieder an Statur gewonnen, nachdem er 2019 schon am Boden lag.