In der Konfrontation mit Iran und Russland lässt Washington die Muskeln spielen und verlegt zusätzliche Kampfflugzeuge und einen Zerstörer in den Mittleren Osten. Eine Sprecherin des Pentagon erklärte am Montag, das sei eine Antwort auf „alarmierende“ Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Anfang des Monats hatten iranische Einheiten unter anderem in der Straße von Hormus, einer strategisch enorm wichtigen Meerenge, Handelsschiffe attackiert. Dabei wurde ein Tanker getroffen. Die amerikanische Marine hatte in beiden Fällen eingegriffen, um die Angreifer zu vertreiben.

Wie die Pentagon-Sprecherin weiter mitteilte, wird die amerikanische Präsenz um Mehrzweckkampfflugzeuge der Typen F-16 und F-35 verstärkt, außerdem durch die USS Thomas Hudner, einen Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse. „Wir fordern den Iran auf, diese destabilisierenden Handlungen, unverzüglich einzustellen, die den freien Fluss des Handels durch diese strategische Wasserstraße bedrohen, von der mehr als ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung abhängt“, sagte sie. Die zusätzlichen Einheiten, sollen nach Angaben eines Pentagon-Funktionärs die Abschreckung erhöhen und Handelsschiffen größeren Schutz aus der Luft ermöglichen.

Das Regime in Teheran hat immer wieder gedroht, die Straße von Hormus zu blockieren, um Druck auf seine Gegner zu erzeugen. Washington hat wiederholt erklärt, Amerika werde nicht zulassen, dass der Schiffsverkehr gestört wird. Im Mai hatte das iranische Militär zwei Tanker aufgebracht. Damals teilte die amerikanische Marine mit, es habe in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 15 Angriffe oder Übergriffe auf Handelsschiffe gegeben.

Zwischenfälle im Luftraum über Syrien

Auch auf einem anderen Schauplatz, in Syrien, haben die Vereinigten Staaten Stärke demonstriert. Im vergangenen Monat verlegten sie als Reaktion auf russische Provokationen moderne Luftüberlegenheitsjäger des Typs F-22 in die Region. Seit Monaten schon erhöhen Iran und Russland den Druck auf Washington, seine Truppen aus dem Osten Syriens abzuziehen; etwa durch russische Überflüge über amerikanische Stützpunkte.

Das amerikanische Militär ist in Syrien im Kampf gegen die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) im Einsatz. Zugleich aber behindern die etwa 900 Soldaten iranische Aktivitäten. Syrien ist ein wichtiges Transitland, um die mit Teheran alliierte libanesische Schiitenorganisation mit Waffen zu beliefern, vor allem für deren Raketenarsenal, das israelische Städte bedroht. Nach Angaben aus dem Pentagon hat sich die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau verstärkt, etwa was Informationsaustausch, Planung und Koordinierung betrifft.

Mehr zum Thema 1/

Russische Aggression hat sich zuletzt verstärkt gegen amerikanische Drohnen gerichtet. Ein ranghoher russischer Kommandeur in Syrien hatte die Drohnenflüge als „systematische Verletzungen“ jenes Protokolls bezeichnet, mit dem Washington und Moskau ungewollte Zwischenfälle zwischen den Streitkräften ihrer Länder vermeiden wollen. Das amerikanische Militär kritisiert „rücksichtsloses Verhalten“ der russischen Streitkräfte, die sowohl ihre eigenen als auch amerikanische Soldaten gefährdeten.

Zuletzt hatte es laut Angaben aus den amerikanischen Streitkräften zwei Fälle gegeben, in denen amerikanische Drohnen von russischen Kampfflugzeugen bedrängt wurden. Vor knapp zwei Wochen wurde ein amerikanischer Drohnenangriff auf einen hohen IS-Anführer behindert. Laut Geheimdienstangaben mussten die amerikanischen Drohnen deshalb einen neuen Anflug auf ihr Ziel starten.