Von Biden befohlener Einsatz : Amerikanische Armee tötet IS-Anführer in Somalia

Das amerikanische Militär hat nach Angaben aus Washington in Somalia einen regionalen Anführer der Dschihadisten-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) getötet. Bei dem von Präsident Joe Biden angeordneten Angriff wurden ranghohen Regierungsvertretern zufolge am Mittwoch Bilal al-Sudani und zehn weitere IS-Kämpfer getötet. Al-Sudani habe die „wachsende Präsenz“ des IS in Afrika gefördert und sei für die Finanzierung der „weltweiten Operationen der Miliz“ zuständig gewesen, einschließlich Afghanistan.

Den Regierungsvertretern zufolge wurde al-Sudani bei einem Schusswechsel getötet, nachdem Soldaten in einen gebirgigen Höhlenkomplex im Norden Somalias eingedrungen waren, um ihn festzunehmen. Bei dem Einsatz sei kein Soldat getötet worden. Lediglich ein Soldat sei verletzt worden, da ihn ein Diensthund des Militärs gebissen habe.

Bevor er sich dem IS anschloss, war Sudani Washington zufolge vor zehn Jahren an der Rekrutierung und Ausbildung von Kämpfern für die islamistische Al-Schabab-Miliz in Somalia beteiligt. Ziel des monatelang vorbereiteten Zugriffs des Militärs in Somalia sei die Festnahme al-Sudanis gewesen, erklärte der Regierungsvertreter. Die „feindliche Reaktion“ der IS-Kämpfer habe aber schließlich zu deren Tötung geführt.

Die amerikanischen Streitkräfte sind in Abstimmung mit der Regierung in Mogadischu und in deren Auftrag seit langem in Somalia tätig. Die amerikanische Luftwaffe fliegt regelmäßig Luftangriffe zur Unterstützung der staatlichen Streitkräfte im Kampf gegen Al-Schabab-Kämpfer, einige davon werden vermutlich von einem Stützpunkt im nördlich von Somalia gelegenen Dschibuti aus durchgeführt.