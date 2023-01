Kishida bei Biden : Washington und Tokio weiten Militärkooperation aus

Als Präsident Joe Biden am Freitag den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida im Weißen Haus empfing, hatten die Minister beider Seiten ihren Teil der Arbeit schon erledigt. Angesichts der Bedrohungen durch China und Nordkorea weiten die Vereinigten Staaten und Japan ihre militärische Zusammenarbeit aus. So konnte Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, loben, dass Tokio sein Engagement gewaltig verstärke – und zwar im „Gleichschritt“ mit den Vereinigten Staaten, den Partnern im Indopazifik und in Europa.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte am Mittwoch gemeinsam mit Außenminister Antony Blinken und den japanischen Ressortchefs Yasukazu Hamada und Yoshimasa Hayashi in Washington angekündigt, dass beide Staaten einen „historischen Bündnisbeschluss“ zur Optimierung der amerikanischen Militärpräsenz getroffen hätten. „Diese Maßnahmen werden die Abschreckung in der Region stärken und uns in die Lage versetzen, Japan und seine Bevölkerung wirksamer zu verteidigen“, sagte Austin.

Beide Seiten hatten vereinbart, die amerikanische Truppenpräsenz in Okinawa anzupassen. In der amerikanischen Militärbasis auf der südjapanischen Insel soll eine Art schnelle Eingreiftruppe entstehen. Das Marine Littoral Regiment wird dazu bis zum Jahr 2025 im Zuge der Neuausrichtung des Marine Corps in Japans Inselpräfektur entstehen, wo der Großteil der amerikanischen Soldaten in dem Land stationiert ist. „Wir ersetzen ein Artillerieregiment durch eine Einheit, die tödlicher, beweglicher und leistungsfähiger ist“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Das Regiment soll etwa 2000 Soldaten umfassen, aber nicht die Gesamtzahl amerikanischer Streitkräfte in Okinawa erhöhen. Die neue Einheit soll sowohl zur See als auch in der Luft operieren können. Damit werde einem „zunehmend schwierigen Sicherheitsumfeld“ Rechnung getragen.

Verdoppelung der Verteidigungsausgaben bis 2027

Hintergrund ist die angespannte Lage in der Straße von Taiwan. Im Pentagon hieß es, die Umstrukturierung der Militärpräsenz in Japan sei eine Reaktion auf die zunehmenden militärischen Aktivitäten Pekings in der Region. Ende Dezember hatte China bei einer Militärübung in der Nähe von Taiwan laut Taipeh mehr als 70 Kampfflugzeuge eingesetzt. 47 der Flugzeuge seien in die Luftraumüberwachungszone der Insel eingedrungen.

Washington und Tokio vereinbarten überdies, ihre gegenseitige militärische Beistandsverpflichtung auszuweiten. Der Verteidigungspakt soll auch für Bedrohungen aus oder im Weltall gelten. Das Abkommen sollte, wie Blinken mitteilte, am Freitag unterzeichnet werden. Militärische Vorfälle im Weltraum können danach die Verpflichtung zur gegenseitigen Unterstützung auslösen. Das Abkommen besagt, dass ein Angriff auf einen der zwei Staaten einem Angriff auf beide gleichkommt. Hintergrund sind die Fortschritte Chinas bei der Entwicklung von Militärsatelliten.

Die japanische Regierung hatte im Dezember die Sicherheits- und Verteidigungsstrategien des Landes umfassend überarbeitet. Die Pläne sehen eine Verdoppelung der Verteidigungsausgaben bis 2027 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts vor. Mit den Mehrausgaben sollen unter anderem die Fähigkeiten für einen Gegenschlag mit eigenen Raketen oder Marschflugkörpern aufgebaut werden. Austin lobte in Washington die japanische Zeitenwende. Er sprach von einer strategischen Angleichung der Visionen Bidens und Kishidas. Der Ministerpräsident besucht derzeit die Partnerländer der G-7-Gruppe, deren Vorsitz Tokio in diesem Jahr hat.