Kim sorgt für Unruhe : Washington kritisiert Nordkoreas Raketentest

In einem Verstoß gegen die Auflagen der freien Nationen hat Nordkorea am Mittwoch abermals vermutlich eine ballistische Rakete abgefeuert. Das südkoreanische Militär und die japanische Regierung berichteten über den Abschuss des Projektils. Die Rakete flog nach dem Start in einer der nördlichen Provinzen Nordkoreas gen Osten und landete vor der japanischen Wirtschaftszone in der Japanischen See, die Korea Ostmeer nennt. Es war der erste Abschuss einer Rakete durch Nordkorea seit Oktober.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. Folgen Ich folge





Erst vergangene Woche hatte Nordkorea eine mehrtägige Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei beendet, auf der Machthaber Kim Jong-un nach Angaben der Staatsmedien radikale Fortschritte bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme wie der Ernährung gefordert. Kim verlangte aber auch den unverzüglichen kraftvollen Ausbau der Verteidigungskapazitäten. Mit dem Raketenstart zum Jahresbeginn signalisiert das Regime die Bedeutung der militärischen Prioritäten. Im vergangenen Jahr hatte das diktatorische Regime nach Zählung südkoreanischer Medien sieben Raketen abgeschossen.

Hürde für Gespräche höher legen?

Der Start der ballistischen Rakete unterstreiche den stabilisierenden Einfluss des illegalen Waffenprogramms, erklärte das Indo-Pazifische Kommando der amerikanischen Streitkräfte in der Region und bekräftigte die amerikanische Verpflichtung zum Schutz Südkoreas und Japans. Die Vereinigten Staaten kritisierten den Raketentest. „Dieser Start verstößt gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und stellt eine Bedrohung für die Nachbarn Nordkoreas und die internationale Gemeinschaft dar“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington am Mittwoch. Die Vereinigten Staaten setzten aber weiterhin auf „einen diplomatischen Ansatz“ und „Dialog“.

Mehr zum Thema 1/

Der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas zeigte sich besorgt und mahnte Stabilität zu Hause und im Ausland an. Anfang März wählen die Südkoreaner einen neuen Präsidenten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Nordkorea im Vorfeld mit militärischen Drohgebärden auf sich aufmerksam macht. Beobachter in Seoul vermuteten, dass Kim mit dem Raketenstart die Hürden für künftige Gespräche mit Südkorea oder den Vereinigten Staaten höher legen wolle. Manche vermuteten auch, dass der Raketenstart mit Wintermanövern Nordkoreas zusammenhängen könne.

Südkoreas Präsident Moon Jae-in hatte in seiner Neujahrsansprache abermals dafür plädiert, mit einer Erklärung des Kriegsendes zwischen Nord- und Südkorea neue Gespräche zwischen den beiden Staaten anzustoßen. Kim hat auf Gesprächsangebote Moons freilich schon seit 2019 nicht mehr reagiert.