Taliban-Herrschaft : Eine Welt von Waffen und Motorrädern

Viele fürchten das Schlimmste: Die Taliban wollen in Afghanistan wieder ein „islamisches System“ einführen – und die Scharia. Aber was bedeutet das?

Mit der Einnahme Kabuls vor einer Woche hat die stärkste politische und militärische Kraft Afghanistans nach knapp zwanzig Jahren wieder die Macht übernommen: die Taliban. Die islamistische Bewegung hat dabei vor allem von der Schwäche ihrer Gegner profitiert, die zerstritten und bei vielen Menschen diskreditiert waren. Nun muss sich zeigen, ob sie besser in der Lage sind, Afghanistan zu regieren – und ob sie irgendetwas gelernt haben aus der Zeit ihrer ersten landesweiten Herrschaft von 1996 bis 2001. Viele befürchten das Schlimmste, vor allem für Frauen, wenn die Taliban davon sprechen, dass sie wieder ein „islamisches System“ und die Scharia einführen wollen.

Christian Meier Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Was sie darunter im Einzelnen verstehen, ist freilich offen; so wie die Taliban insgesamt schwer zu fassen sind. Sind sie, wie manche Experten meinen, Vertreter des Islamismus des 20. Jahrhunderts? Oder stehen sie vielmehr für den schon um 1400 von dem Gelehrten Ibn Khaldun beschriebenen immer wiederkehrenden Ansturm ländlicher Gruppen, die von einer starken Stammessolidarität zusammengehalten werden, auf die städtischen Zentren? Näher an der Wirklichkeit als solche Thesen ist, dass die Taliban eine höchst eigene und eigenartige Mischung darstellen, die wohl nur die besondere Situation Afghanistans hervorbringen konnte. Eine Mischung aus traditionellem und reformerischem Islam, Sufismus und Stammesdenken, entstanden in einer Zeit ungleicher Modernisierung und geprägt von Jahren des Krieges und der Flucht.

Pseudoislamische Tugendwächter

Die Taliban, wie wir sie heute kennen, gründeten sich Mitte 1994 im Süden des Landes im Umfeld von Koranschulen, um gegen die allgegenwärtige Rechtlosigkeit des Bürgerkriegs vorzugehen – wie sie sich vor allem in den von bewaffneten Banden errichteten Checkpoints manifestierte. Diese erste Generation war, wie Forscher wie Anand Gopal und Alex Strick van Linschoten hervorheben, gesellschaftlich und kulturell in der „Welt des südpaschtunischen Dorfes vor 1979“ – dem Jahr der sowjetischen Invasion – verankert. Die traditionelle Kultur dort war vor allem von Stammeswerten geprägt, vermischt mit islamischen Elementen und Sufi-Mystizismus. Die Stellung und Sichtbarkeit von Frauen in der Gesellschaft unterlag starker Kontrolle durch die Männer und war mit Vorstellungen von Tugend und Ehre verbunden. Musik war aus religiöser Sicht mindestens anrüchig, wenn nicht verboten.

Der Ethnologe Conrad Schetter beschreibt diese eigentümliche Mischung, wenn er sagt, er habe noch nie ein Foto eines Talibs mit einem Koran gesehen. „Es sind immer Waffen und Motorräder, die auf den Bildern zu sehen sind. Das ist typisch für eine maskuline Kultur, in der immer der Gedanke vorherrscht, man müsse Frau und Familie beschützen.“ Auch in den vergangenen Tagen, sagt Schetter, habe sich diese Sichtweise wieder in den Aussagen von Taliban gezeigt, man müsse für Sicherheit auf den Straßen sorgen.

Es waren diese Normen und Traditionen, die die Taliban, als sie in den 1990er-Jahren erstmals an die Macht kamen, mit äußerster Brutalität umsetzten. Dabei war ihr Ansinnen nicht, die Gesellschaft zu verändern (so wie der moderne Islamismus es anstrebte), sondern sie zu bewahren. Dies geschah aus den Erfahrungen des Zusammenbruchs der gesellschaftlichen Ordnung heraus, die sie in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren gemacht hatten, also während des Aufstands gegen die sowjetischen Besatzer und danach, als Afghanistan im Bürgerkrieg versank. Aufgrund des Chaos und der Not wurde der Kampf der Koranschüler für Frieden, Sicherheit und Islam von vielen Menschen anfangs begrüßt.