Energiekrise : Strom sparen wie die Japaner

Nach Fukushima musste Japan viel Energie sparen. So wie Deutschland in diesem Winter. Was können wir lernen – zum Beispiel darüber, wie Not erfinderisch macht?

Auf einmal wirkte Tokio bedrohlich. Vor elf Jahren war es, in den ersten Wochen nach dem Atomunfall im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Die Skyline, die üblicherweise durch hell erleuchtete Bürotürme und Wohnhäuser und Leuchtreklamen bestimmt ist, blieb nun am späten Nachmittag und am Abend nahezu dunkel. Aus der Ferne nahmen manche Medien, auch in Deutschland, die Düsternis als Indiz, dass die Hauptstadt verwaist und die Menschen in Massen vor einer möglichen Verstrahlung geflohen seien. Das war falsch.

Die meisten der 35 Millionen Bewohner hatten den Großraum Tokio nicht verlassen, obwohl Fukushima Daiichi nur 250 Kilometer entfernt liegt und zeitweise die Gefahr bestand, dass die Hauptstadt direkt betroffen werden könne. Doch die Dunkelheit in Tokio hatte mit dieser Gefahr nichts zu tun. Es war das erste Zeichen, dass Japan nach der dreifachen Kernschmelze in dem Atomkraftwerk mit dem Stromsparen begann. Das wirkt noch bis heute nach.