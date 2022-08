Versammlung im Vatikan : Die Kurienreform bleibt vage

Papst Franziskus hat an diesem Montag seine Kardinäle aus allen Kontinenten zu einer zweitägigen Versammlung in den Vatikan beordert – rund 180 von insgesamt 226 sind seinem Ruf gefolgt. Das ist – aller Rede von der gewachsenen Bedeutung der Weltkirche zum Trotz – nach wie vor ein Ereignis mit Seltenheitswert. Das letzte Treffen dieser Art gab es vor siebeneinhalb Jahren, im Februar 2015. Der Anlass ist der gleiche wie damals: Der Papst will mit den Kardinälen, darunter auch 20 neu ernannte, über die Kurienreform sprechen, die Neuorganisation der Zentrale der Weltkirche mit ihren annähernd 3000 Mitarbeitern. Nach neun Jahren hat Franziskus dieses Mammutprojekt im März dieses Jahres mit einer neuen Kurienverfassung abgeschlossen. Damit erfüllte er jenen Auftrag, den das Kardinalskollegium dem neuen Papst im Vorkonklave im März 2013 gegeben hatte. Etliche Kardinäle beklagten sich damals über eine römische Bevormundung der Ortskirchen. Eine zentrale Forderung der Kardinäle lautete, das Verhältnis zwischen Vatikan und kirchlicher Peripherie neu zugunsten Letzterer auszutarieren.

Franziskus, der als Erzbischof von Buenos Aires selbst genug schlechte Erfahrungen mit der Kurie gemacht hatte, griff dieses Anliegen auf – wenngleich wohl mehr aus Pflichtgefühl denn aus Neigung – und rief einen Kardinalsrat mit Vertretern der verschiedenen Kontinente ins Leben, der ihn dabei beraten sollte. Auch den Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx holte er in dieses Gremium. 2019 konnten dann auch die Bischofskonferenzen eine Stellungnahme zum Entwurf der Kurienverfassung abgeben. Franziskus hatte große Erwartungen geweckt. Im September 2015 sagte der Papst, er spüre die Notwendigkeit, in einer „heilsamen Dezentralisierung“ der Kirche voranzuschreiten. Es sei „nicht angebracht, dass der Papst die örtlichen Bischöfe in der Bewertung aller Pro­blemkreise ersetzt“. In Deutschland, aber auch andernorts warteten Bischöfe seither vergebens darauf, dass der Papst diese Ankündigung mit Leben füllt.