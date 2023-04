Aktualisiert am

31. Mitglied der Allianz : Was sich mit dem NATO-Beitritt Finnlands ändert

Die Neuen: Vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel wurde am Dienstag die finnische Flagge gehisst Bild: AFP

Es war 15.49 Uhr, als zwei finnische Offiziere am Dienstag die Flagge ihres Landes vor dem NATO-Hauptquartier in die Höhe zogen. Der Gummiring, der das Tuch am Mast hielt, noch ganz neu, quietschte dabei leicht. Aber das hörte nur, wer direkt daneben stand.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Alle anderen Gäste hörten, wie ein Musikkorps die finnische Nationalhymne spielte, und sie sahen zu, wie sich die finnische Flagge vor strahlend blauem Himmel zwischen Estland und Frankreich im Kreis der Alliierten einreihte. Nummer 31. Es war ein feierlicher, ja emotionaler Augenblick in einem Umfeld, das ganz auf nüchterne Sachlichkeit getrimmt ist.