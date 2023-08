Nachdem ukrainische Streitkräfte zwei Brücken beschossen haben, die das ukrainische Festland mit der Krim verbinden, sind offenbar die russischen Militärtransporte zwischen der von Russland annektierten Halbinsel und den übrigen besetzten Gebieten in der Ukraine erschwert.

Einer Mitteilung der ukrainischen Armee zufolge schlugen die Geschosse am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in die beiden Straßenbrücken bei Tschonhar und Henitschesk ein. Auch Vertreter der russischen Besatzer auf der Krim und im Gebiet Cherson berichteten von Angriffen auf die beiden Brücken. Auf russischen und ukrainischen Telegramkanälen verbreitete Bilder zeigen Krater in den teilweise abgesackten Fahrbahnen.

Laut russischer Darstellung nutzten die ukrainischen Kräfte von Großbritannien gelieferte Marschflugkörper des Typs „Storm Shadow“. Sie haben eine Reichweite von mehr als 250 Kilometer und Fachleuten zufolge schon mehrfach russische Versorgungslinien sowie Munitions- und Treibstofflager weit hinter der Frontlinie getroffen. Die ukrainische Seite hat sich über das bei den Angriffen verwendete Waffensystem bisher nicht geäußert.

Befreiung von Kriegsgefangenen verkündet

Einer Einschätzung des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) zufolge wurde durch den Beschuss vom Sonntag eine wichtige Versorgungslinie der russischen Invasoren getroffen. Nur noch eine Straßenbrücke deutlich weiter westlich sei zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland passierbar. Dieser „Flaschenhals“ werde wahrscheinlich zu erheblichen Störungen der Logistik und zu Verzögerungen und Staus führen, heißt es in der Einschätzung. Es sei unklar, wie schnell die Verbindungen repariert werden könnten, und ob die zuletzt am 29. Juli getroffene Eisenbahnbrücke bei Tschonhar wieder in Betrieb sei.

Angriffe auf Brücken an wichtigen Versorgungslinien sind laut dem ISW Teil einer ukrainischen Strategie, die darauf abzielt, Vorbedingungen für entscheidende Aktionen in der ukrainischen Gegenoffensive zu schaffen. Auch auf dem der russischen Söldnergruppe Wagner nahestehenden Telegram-Kanal „Grey Zone“ wurde eine entsprechende Einschätzung geäußert. Demnach erinnert das ukrainische Vorgehen an Luftangriffe auf russische Logistikrouten im vergangenen Herbst, kurz bevor die ukrainischen Kräfte im Gebiet Cherson des Territorium am Westufer des Dnipro befreiten. „Grey Zone“ warnte vor einer Wiederholung des Szenarios.

Die damals befreite Gebietshauptstadt Cherson hatte in der Nacht auf Montag nach russischen Luftangriffen abermals Opfer zu beklagen. Beim Beschuss eines neungeschossigen Wohnhauses seien eine Frau getötet und zwölf Personen verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden mit. Zwei Tote und drei Verletzte wurden zudem

Derweil hat Kiew die Rückkehr von 22 Soldaten aus russischer Kriegsgefangenschaft verkündet. Bei den Freigelassenen handele es sich um Offiziere, Unteroffiziere und einfache Soldaten, schrieb der Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, am Montag auf der Plattform X. Ihm zufolge waren darunter auch Verwundete. Unklar blieb, ob im Gegenzug russische Kriegsgefangene von den Ukrainern freigelassen wurden.