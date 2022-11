Aktualisiert am

Was Scholz in China erreicht hat

Treffen mit Xi : Was Scholz in China erreicht hat

Der Bundeskanzler hat aus Peking Botschaften in seinem Sinne mitgebracht. Die Symbolik der Reise hatte er sorgfältig geplant.

Angespannt war der Kanzler auf dem Hinflug, geradezu gereizt, wenn die innerdeutsche Kritik auf Reisezeitpunkt und Zusammensetzung seiner Reisegruppe zur Sprache kam. Einen ganz anderen Olaf Scholz nahm die Regierungsmaschine auf dem Rückflug mit an Bord: gelöst und sehr zufrieden mit sich und seinem Halbtagestrip in Peking. Was Scholz vorher richtig fand, das hält er jetzt für nur noch richtiger.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Er kann etwas vorzeigen von der Chinareise, selbst wenn die Belastbarkeit der Ergebnisse wackelig wirkt: Zum einen sprach sich Chinas Staatschef nach dem Treffen mit Scholz gegen einen Einsatz nuklearer Waffen „in Eurasien“ aus. Das hatte Xi Jinping vorher noch nicht so deutlich getan. Allerdings ließ Xi offen, ob er sich in der Ablehnung eines Atomwaffeneinsatzes vor allem auf Russland oder auf die Ukraine bezog, der die Russen unbelegt nukleare Planungen unterstellen.