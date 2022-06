Scholz-Reise nach Kiew : Den Seinen beim Untergang zuzusehen, ist eine Untat

Bald zusammen in Kiew? Scholz und Macron im Mai in Berlin Bild: AFP

Ganz gleich, ob man die Kommunikation des Bundeskanzlers für gut oder für grauenhaft hält: Olaf Scholz muss sich an seinen Worten messen lassen. Er wolle nicht zu einem Fototermin nach Kiew reisen, hatte er verkündigt, als ob jeder Regierungschef und auch sonst er selbst auf seinen Reisen stets etwas von Substanz im Gepäck gehabt hätte. Auch Gesten sind wichtig – es kommt freilich auf die Lage an. Wenn der Kanzler nun, nach mehr als hundert Tagen schonungslosen russischen Angriffskrieges, mit Macron und Draghi in die Ukraine reisen will, so muss er eigentlich mit mehreren Sonderzügen kommen und am besten gleich an die Front fahren.

Denn mehr denn je brauchen die ukrainischen Streitkräfte wirksame Waffen und Munition. Zwar hat die einst gefürchtete russische Armee gravierende Schwächen von der Führung bis zum Material gezeigt. Doch gerade im Abnutzungskampf gegen Putin, dem seine Soldaten offenbar gleichgültig sind und der gerade den Osten der Ukraine um jeden Preis erobern will, braucht Kiew in den nächsten Tagen und Wochen alles, was möglich ist, um die feindlichen Streitkräfte zumindest auf die Ausgangslinie der Aggression zurückzuwerfen.

Scholz, der die Ukrainereisen seines Gesundheits- und seines Landwirtschaftsministers lobte, kommt in einer entscheidenden Phase, in der Kiew weniger warme Worte und Versprechen denn Kampfkraft braucht. Um Leben zu retten.

Auch eine auf dem Silbertablett gereichte feierliche Aussicht auf den EU-Kandidatenstatus ist noch keine lebensrettende Maßnahme. Dieses von Kiew ersehnte und zweifellos wichtige Zeichen ist ein Preis für das Angriffsopfer. Auch frühere EU-Erweiterungen waren nicht in erster Linie das Ergebnis von Reformen und das Erfüllen von Voraussetzungen – sondern Signale: Ihr gehört zu uns! Und so ist es jetzt auch – unsere Werte werden angegriffen, die Ukrainer kämpfen und sterben auch für uns. Zeichen sind gut und schön. Den Seinen beim Untergang zuzusehen ist keine Option, sondern eine Untat.