Krieg in der Ukraine : Was die Stationierung von russischen Atomwaffen in Belarus bedeutet

Überraschend kam die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht. Schon seit einiger Zeit hat sich abgezeichnet, dass Moskau taktische Nuklearwaffen im Nachbarland Belarus stationieren könnte – was der belarussische Machthaber Alexandr Lukaschenko als seinen Wunsch bezeichnet. Moskaus Botschafter in Minsk, Boris Gryslow, gab zusätzlich bekannt, dass die Atomwaffen an der Grenze zu Polen aufgestellt werden sollen.

Gregor Grosse Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Verlegung russischer Kernwaffen in das Nachbarland wäre ein historischer Wendepunkt: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden in den Neunzigerjahren alle sowjetischen Atomwaffen aus Belarus abgezogen und das Land unterzeichnete den Atomwaffensperrvertrag. Dafür erhielt Belarus im Rahmen des „Budapester Memorandums“ (genau wie die Ukraine und Kasachstan) von den Vertragspartnern – darunter auch Russland – eine Garantie für ihre staatliche Souveränität. Künftig könnten auf dem Territorium der früheren Sowjetrepublik nach fast 30 Jahren wieder Kernwaffen stationiert sein.

Wie ist der aktuelle Stand?

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu hat Russland seinem Nachbarn bereits ein Raketen-System übergeben. Dabei soll es sich um einen Iskander-M-Komplex handeln – eine bodengestützte Kurzstreckenrakete, die sowohl mit nuklearen als auch mit konventionellen Sprengköpfen bestückt werden kann. Außerdem, so Schoigu, seien belarussische Kampfflugzeuge so umgebaut worden, dass sie nun auch Nuklearwaffen befördern können. Schon vorher hatte das Minsker Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass Soldaten des Landes in Russland im Umgang mit taktischen Atomwaffen geschult werden. In Russland sollten die Raketenstreitkräfte demnach die Vorbereitung, Wartung und den Einsatz der Sprengköpfe trainieren.

Was sind taktische Nuklearwaffen?

Eine universelle Definition gibt es nicht. Prinzipiell werden sie in Abgrenzung zu strategischen Atomwaffen klassifiziert. Während diese eher der Abschreckung dienen und im Hinterland des Feindes eingesetzt werden sollen, um dessen Fähigkeit zur Kriegsführung einzuschränken, geht es bei taktischen Atomwaffen um den Einsatz auf dem Schlachtfeld. Sie haben üblicherweise eine geringere Reichweite und Zerstörungskraft als strategische Nuklearwaffen.

Zu den strategischen Nuklearwaffen gehören sogenannte Interkontinentalraketen, die eine Strecke von mindestens 5500 Kilometer zurücklegen können. Berichten zufolge haben russische Interkontinentalraketen vom Typ Sarmat sogar eine Reichweite von bis zu 18.000 Kilometer. Das würde Moskau ermöglichen, weltweit Ziele sowohl über den Nord- als auch über den Südpol zu treffen.

Taktische Nuklearwaffen können eine Sprengwirkung von weit mehr als 50 Kilotonnen TNT entfalten. Zum Vergleich: Die Sprengkraft der 1945 über Hiroshima eingesetzten Atombombe wurde im Nachhinein auf 13 bis 15 Kilotonnen TNT geschätzt. Taktische Nuklearwaffen können sowohl von see-, land- und luftgestützten Trägersystemen eingesetzt werden. Die Reichweite kann stark variieren: in der Regel bis zu 100 Kilometer, aber auch größere Entfernungen von mehreren Hundert Kilometern sind möglich.

Was bezweckt Russland?

Der strategische Vorteil der Stationierung in Belarus ist fraglich. Laut Fachleuten würde sich die Bedrohungslage nicht ändern. Schon heute kann Moskau mit seinem Nuklearwaffenarsenal praktisch jeden Punkt auf dem Globus in kurzer Zeit treffen. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich bei dem Schritt Russlands vor allem um eine symbolische Geste handelt: einerseits um den Westen vor weiteren Militärhilfen an die Ukraine abzuschrecken, andererseits um sich im Inland zu profilieren und Stärke zu demonstrieren.

Laut Putin verstößt die Stationierung in Belarus nicht gegen den Atomwaffensperrvertrag, da Moskau die vollständige Kontrolle über die Waffen behalte. Der russische Präsident begründete seine Entscheidung mit den Spannungen, die infolge des Ukrainekrieges mit dem Westen entstanden sind. Zudem würden die Vereinigten Staaten über die nukleare Teilhabe der NATO-Staaten ebenfalls Atomwaffen in anderen Staaten lagern.

Was bedeutet die nukleare Teilhabe der NATO?

Über die nukleare Teilhabe werden auch NATO-Partner, die keine Atomwaffen besitzen, in die nukleare Abschreckungspolitik des Verteidigungsbündnisses eingebunden. Die Vereinigten Staaten, Frankreich und das Vereinigte Königreich besitzen jeweils eigene Atomwaffen. Daneben sind aber auch amerikanische Kernwaffen in anderen Staaten stationiert. Es gibt zwar keine offiziellen Angaben darüber, wo und wie viele, aber es ist davon auszugehen, dass in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Italien und der Türkei Atomwaffen lagern. In Deutschland sind es wohl noch rund 20 Stück auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel.

In westlichen Kreisen stieß Putins Ankündigung auf scharfe Kritik. Russlands Pläne stellten eine Gefahr für Europa dar, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag in Brüssel. Putin eskaliere die Lage, ohne etwas erreicht zu haben. Dagegen gaben sich Politiker in Berlin gelassen, was die Gefahr einer nuklearen Eskalation angeht. Auch Fachleute halten die Wahrscheinlichkeit eines Atomwaffeneinsatzes weiterhin für gering.

Wie viele taktische Nuklearwaffen besitzt Russland?

Die genaue Anzahl ist unklar. Fachleute des Magazins „Bulletin of the Atomic Scientists“ schätzten, dass Russland im Frühjahr 2022 über 4477 einsatzbereite nukleare Sprengköpfe verfügte. Darunter waren demnach etwa 1912 nicht-strategische Sprengköpfe, möglicherweise auch weniger.