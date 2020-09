Donald Trump oder Joe Biden? : Was für den Westen auf dem Spiel steht

Donald Trump geht während des Nato-Gipfels in Großbritannien am 4. Dezember 2019 an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel vorbei. Bild: AP

In Europa blicken viele auf die amerikanische Präsidentenwahl am 3. November in der Hoffnung, dass nach einem Macht- und Personalwechsel im Weißen Haus die transatlantischen Beziehungen konflikt- und streitärmer werden und wieder die Charakterisierung „Partnerschaft“ verdienen. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat das in ihrer Rede zur Lage der Union in die Formulierung gekleidet, Brüssel sei bereit, an einer neuen transatlantischen Agenda zu bauen.

Von Joe Biden, dem Kandidaten der Demokraten für das Präsidentenamt, wird erwartet, dass er wieder Amerikas Bündnisse in den Mittelpunkt rücken wird; dass er Bündnispartner nicht verunglimpft und nicht ständig Streit mit ihnen sucht, zum Beispiel in der Handelspolitik; dass er sich nicht wie der Amtsinhaber einem engen und engstirnigen Nationalismus hingibt, sondern sich wieder dem Multilateralismus zuwendet. Wie wenig Donald Trump davon hält, hat er oft genug bewiesen, zum Schrecken und Ärger vieler Europäer, die Multilateralismus und internationale Zusammenarbeit als ihre DNA ansehen.

Sollte Biden gewählt werden, wird er freilich nicht einfach zum Status quo ante zurückkehren können (und wollen). Auch gegenüber China nehmen die amerikanischen Demokraten mittlerweile eine Haltung ein, die nicht weit von derjenigen der Republikaner entfernt ist. Auch Biden sieht in China den großen geopolitischen und technologischen Rivalen; auch Biden dürfte in der Außenwirtschaftspolitik einen Ansatz verfolgen, der als eine Art „America first light“ beschrieben werden könnte. Er hat vorgeschlagen, Lieferketten von China weg in Amerika neu zu verlegen. „Entkopplung“ wird auch er großschreiben.

Und wenn Trump wiedergewählt wird?

Was die transatlantischen Streitthemen im engeren Sinne anbelangt, so können sich die Europäer im Allgemeinen und die Deutschen im Besonderen darauf einstellen, dass nicht alles „wieder gut“ würde, nur weil der neue Mann einen kooperationsfreundlichen Ton anschlüge – was nach den Erfahrungen mit Trump allerdings schon eine enorme Klimaverbesserung wäre. Die leidigen Gegenstände Verteidigungsausgaben und Handelsbilanzüberschüsse dürfte auch eine Biden-Regierung auf der Agenda haben; und gerade weil sie gegenüber Russland eine in sich geschlossenere und entschlossenere Politik verfolgen würde, die nicht zwischen Sanktionen und Lobhudeleien für Putin hin- und herschwankte, wäre der Streit über Nord Stream 2 nicht vom Tisch.

Er würde nur unterhalb der Schwelle zur Unverschämtheit ausgetragen. Bei allen Themen jedoch, die eine multilaterale Dimension haben – vom Pariser Klimaabkommen bis zum Atomabkommen mit Iran –, dürfte der Wille zur Gemeinsamkeit handlungsbestimmend für die Regierung sein. Im EU-freundlichen Biden sähen die Europäer einen Präsidenten, mit dem sie die Reparatur des „Projekts Westen“ in Angriff nehmen könnten.

Und wenn Trump wiedergewählt wird? Viele Zeitgenossen würden dann die Frage, ob der Westen noch zu retten ist, mit Nein beantworten. Schließlich ist die Entfremdung zwischen den atlantischen Partnern heute schon groß, ist der Ansehensverlust der Vereinigten Staaten in Europa gravierend. Im Zeitalter der neuen Großmachtrivalitäten wären die Europäer wirklich auf sich allein gestellt. Die Nato stünde vielleicht sogar auf der Kippe.

Auch Biden wird sich auf Amerikas Belange konzentrieren

Der Außenpolitiker Norbert Röttgen, einer von drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz, hat kürzlich im Gespräch mit der F.A.Z. ein düsteres Szenario entworfen. Sollte Trump mit einer zweiten Amtszeit betraut werden, dann müsste man mit einer „Zuspitzung und Steigerung“ all dessen rechnen, was man bisher erlebt habe: „in der Konfrontation mit China; in der Bestrafungspolitik gegenüber Deutschland; in dem Versuch, Europa zu schwächen und zu spalten; in dem Rückzug aus der Rolle, die internationale Ordnung zu gestalten; in der Neigung, in vorhandene Konflikte noch mal neues Öl zu gießen“. In einer zweiten Amtszeit würde ein Trump, der nicht mehr wiedergewählt werden müsste, „sich völlig frei fühlen, seine Persönlichkeit und das, was ihn antreibt, umfassend zu Geltung zu bringen“.

Mehr zum Thema 1/

Das ist keine beruhigende Prognose, sondern die Aussicht auf noch mehr Unruhe und Konflikt in der Welt und auf Zwietracht in den transatlantischen Beziehungen und klingt nach: „The end is near.“ Sollte man wirklich Anfang 2025, nach acht Jahren Trump im Weißen Haus, sagen müssen, das Werk der Disruption sei getan? Der Westen am Ende? Ist das übertrieben? Immerhin hat der Mann soeben Pate gestanden, als zwei arabische Staaten ihr Verhältnis zu Israel normalisierten.

Amerikas Partner sollten sich darauf einstellen, dass sich der künftige Präsident, wer immer es sein wird, auf die inneren Belange des Landes konzentriert. Auch Biden würde sich nicht jeden Morgen zuerst nach den Wünschen und dem Befinden der Verbündeten erkundigen.