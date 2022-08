Grundsatzrede des Kanzlers : Das hat Olaf Scholz mit Europa vor

Aktualisiert am

In Prag legt Olaf Scholz dar, wie die EU zu einem geopolitischen Akteur werden soll, der sich in der multipolaren Welt behaupten kann. Am weitesten gehen seine Vorschläge für die gemeinsame Verteidigung.

Olaf Scholz am 29. August an der Karls-Universität in Prag Bild: AP

Als Emmanuel Macron vor fünf Jahren seine große Rede über europäische Souveränität hielt, wählte der französische Präsident dafür die Pariser Sorbonne. Olaf Scholz betrat am Montag das Po­dium der Karls-Universität in Prag – und schon das sollte den Anspruch des Bundeskanzlers symbolisch untermauern: Er wollte auch einen grundsätzlichen Beitrag zur Diskussion über die Zukunft Eu­ropas leisten. Nicht von Berlin aus, sondern aus der Hauptstadt der amtierenden Ratspräsidentschaft. Das war zugleich eine Verbeugung vor den Ostmittel­europäern, die den Kurswandel in der deutschen Russlandpolitik zwar mit Erleichterung aufgenommen haben, aber noch nicht vollständig davon überzeugt sind.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Scholz bemühte sich in seiner gut fünfzig Minuten langen Rede Zweifel, die auch mit dem schleppenden „Ringtausch“ von Panzern zusammenhängen, zu zerstreuen. Er beschrieb den russischen Angriff auf die Ukraine als Angriff auf die europäische Werteordnung: „Wir wollen nicht zurück ins 19. oder 20. Jahrhundert, mit seinen Eroberungskriegen und seinen totalitären Exzessen.“ Die Europäische Union sei „gelebte Absage an Imperialismus und Autokratie“, sie be­ruhe auf Pluralität und Interessenausgleich. Der Kanzler sagte Kiew nicht nur weitere militärische Unterstützung zu, er regte auch eine „verlässliche Arbeitsteilung“ dabei an.