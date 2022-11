Krieg gegen die Ukraine : Was nützen Russland Panzersperren in der Südukraine?

Was nützen Russland Panzersperren in der Südukraine?

London ist sich sicher: Die russischen Streitkräfte unternehmen erhebliche Anstrengungen, um im Süden der Ukraine eine neue Verteidigungslinie fernab der Front zu errichten. Das britische Verteidigungsministerium schrieb in seinem Lage-Update am Dienstagmorgen davon, dass in der lange hart umkämpften Hafenstadt Mariupol mittlerweile zwei Fabriken am laufenden Band Panzersperren produzieren würden. Die sogenannten „Drachenzähne“ würden vermutlich auch schon verlegt, entlang zweier Linien zwischen Mariupol und den Dörfern Nikolske und Staryi Krim. Weitere Panzersperren würden in die Gebiete Saporischschja und Cherson geschafft, um auch dort Verteidigungsstellungen zu bauen.

Es ist nicht das erste Mal, dass für die russischen Kräfte in der Ukraine Auffangstellungen errichtet werden. Nach der überraschenden, raschen und überaus erfolgreichen Gegenoffensive der Ukraine im Osten des Landes waren bereits am 22. Oktober Satellitenfotos veröffentlicht worden, die ähnliche Vorbereitungen in Hirsk, rund 70 Kilometer von Luhansk entfernt, zeigten. Neu hingegen ist, dass Russland sich nun augenscheinlich auf eine ukrainische Offensive im Bereich der Landbrücke zur Krim vorbereitet, die im Frühjahr erobert wurde, im Groben also des Streifens zwischen Mariupol im Osten und dem Chersoner Gebiet im Westen.

Eine Reihe westlicher Fachleute vertritt seit Längerem die Auffassung, dass die Landbrücke eines der nächsten Ziele der Ukrainer sein könnte, allein schon aufgrund ihrer strategischen Bedeutung. Zudem gelingt es den Ukrainern momentan nicht mehr, in den Gebieten Cherson und im Osten des Landes noch größere Fortschritte zu erzielen. Ein schneller Vorstoß an jener Stelle, vorausgesetzt, dass Ressourcen, Witterung und Wetter es zulassen, könnte neue Dynamik entfalten. Das wissen freilich auch die Russen.

Wie hilfreich eine solche Auffangstellung im Falle eines ukrainischen Frontdurchbruchs sein kann, hängt von vielen Faktoren ab. Der australische Militärfachmann und Generalmajor außer Dienst Mick Ryan wies am Dienstag auf Twitter darauf hin, dass die neue Verteidigungslinie vermutlich nicht nur aus Betonblöcken bestehen werde. Normalerweise würden solche Hindernisse mit Minen, Stacheldraht und weiteren Hindernissen verbaut. Auch sei es für ungeübte Truppen, wie die zahlreichen teilmobilisierten Soldaten der russischen Armee, leichter, sich hinter ihnen zu verteidigen. Dennoch hänge der Erfolg von vielen Faktoren ab, etwa ob die Aufklärung rund um die Hindernisse funktioniere und die Verteidiger durch eigene Artillerie unterstützt werden könnten – und ob sie Teil eines größeren taktischen Plans seien oder nicht.

Ob dem so sei, so Ryan weiter, sei noch nicht klar. Die Hindernisse könnten tatsächlich militärischen Zwecken oder auch nur der Propaganda in Russland dienen. Dass sie getestet werden, steht für ihn hingegen fest. Ihr Wert werde sich bei den kommenden Kämpfen im Winter und im nächsten Jahr zeigen.