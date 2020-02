EU-Kommissionsvize Schinas : „Jeder Algorithmus muss auf Sicherheit getestet sein“

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, will die Sicherheitsunion ausbauen, aber kein „europäisches FBI“ schaffen. Was hat er vor?

Margaritis Schinas ist in der EU-Kommission aufgestiegen, und zwar in jeder Hinsicht: Als Chef des Sprecherdienstes hatte der Grieche jahrelang sein Büro im vierten Stock des Berlaymont-Gebäudes. Jetzt sitzt er in der elften Etage – als Vizepräsident zur „Förderung unserer europäischen Lebensweise“. Das klingt so, als sei er der Kommissar für das Schöne, Edle und Gute, der französischen Rohmilchkäse und italienischen Rotwein kredenzt. Tatsächlich steht aber nur eine Flasche Wasser auf dem Tisch, und sein Büro wirkt so steril, als sei er noch gar nicht eingezogen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Das wiederum liegt daran, dass die ursprüngliche Beschreibung seiner Tätigkeit besser zutraf: Der 1962 in Thessaloniki geborene Schinas, Christlicher Demokrat, sollte die europäische Lebensweise zunächst „schützen“, nicht fördern. Aber dieser Begriff missfiel maßgeblichen Kräften im Parlament, weshalb das Etikett geändert wurde.