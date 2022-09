Bestellung von Corona-Vakzinen : Wer war Schuld an der Impfmisere?

Die Diskussion dauerte etwa ein halbes Jahr, von Dezember 2020 bis Mai 2021. In jenem Zeitraum kam in der EU erheblich weniger Corona-Impfstoff an als etwa in den USA oder in Britannien. Das war, so lautete der nicht zuletzt in Deutschland erhobene Vorwurf, die Schuld der mit der Impfstoffbestellung befassten Gremien, vor allem der EU-Kommission.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

Diese sei zu naiv, zu zögerlich und zu sparsam gewesen, sie habe zu spät und zu wenig geordert. Die Bestellung sei „richtig scheiße gelaufen“, schimpfte der heutige Bundeskanzler damals, und die Fakten schienen ihn zu bestätigen: Ende des ersten Quartals 2021 hatten 46 Prozent der erwachsenen Briten ihre erste Impfdosis erhalten, 33 Prozent der Amerikaner, aber nur 13 Prozent der EU-Bürger.