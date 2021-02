Italien vor Expertenregierung : Mario Draghi soll es richten

Die erste Geste des designierten neuen Ministerpräsidenten war nobel. Noch am Mittwochabend, wenige Stunden nachdem er von Staatspräsident Sergio Mattarella mit der Bildung der neuen Regierung beauftragt worden war, ging Mario Draghi in den Palazzo Chigi. Dort, im prunkvollen Amtssitz italienischer Regierungschefs, machte er Giuseppe Conte seine Aufwartung. Der 56 Jahre alte parteilose Juraprofessor aus Apulien war am Dienstag vor einer Woche zurückgetreten, bleibt aber als geschäftsführender Ministerpräsident vorerst im Amt. Und zwar so lange, bis der 73 Jahre alte Ökonomieprofessor Mario Draghi aus Rom als neuer Regierungschef vom Parlament bestätigt ist und hernach seinen Amtseid ablegt.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

So jedenfalls lautet der Plan Mattarellas. Der wurde, nach gut drei Wochen italienischer Regierungskrise, daheim sowie im Ausland weithin mit Zustimmung, ja Erleichterung aufgenommen. Wenn es in Italien jemand richten könne mitten in der Pandemie- und der Wirtschaftskrise, dann sei es Draghi, heißt es allenthalben. Draghi inspizierte im Palazzo Chigi aber nicht seinen künftigen Arbeitsplatz. Er bot Conte ein Amt in der neuen Regierung an, vom Außenministerium ist die Rede.