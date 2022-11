Was hat Musk mit Twitter vor? : Operation Zwitschervogel

Es gibt ein ganzes Sammelsurium an sozialen Netzwerken im Internet, und nicht jedes hat den gleichen Wert für unsere Demokratie. Wer Haustiere sehen will, die sich um einen Flummi streiten, geht auf Tiktok. Wer wissen will, wohin seine in die Jahre gekommenen Schulfreunde in Urlaub fahren, schaut auf Facebook. Wer allerdings wissen will, wie Militärfachleute einen Raketeneinschlag in Polen einschätzen und wie die Verteidigungsfachleute der Ampelkoalition darauf reagieren und welchen Hinweisen die Hauptstadtpresse in Sachen Bürgergeld gerade nachgeht, der schaut auf Twitter.

Das Interesse des amerikanischen Geschäftsmannes Elon Musk, Twitter zu kaufen, und genauso die Aufregung darüber sind nur über den Stellenwert erklärbar, den Twitter für Wahlkämpfe und politische Diskurse in allen westlichen Demokratien hat. Es ist das soziale Netzwerk für Entscheidungsträger, Sachverständige und Beobachter.

Als Musk Twitter kaufte, sagte er, es sei „wichtig für die Zukunft der Zivilisation, einen gemeinsamen digitalen Marktplatz zu haben, auf dem unterschiedliche Positionen in einer gesunden Atmosphäre diskutiert werden können, ohne dass es zu Gewalt kommt“. Die Gefahr sei, dass Netzwerke sich in linke und rechte Echokammern aufspalten. Musk wollte mit seinem Kauf also etwas für die Demokratie tun und für die Art und Weise, wie Gesellschaften ihre Interessen verhandeln. Sein Plan war, Echokammern zu sprengen. Menschen sollten sich nicht mit Gleichdenkenden umgeben, sondern mit Andersdenkenden.

Was ihn störte, waren zum Beispiel Hinweise, mit denen Twitter vor Falschnachrichten warnte, etwa denen des damaligen Präsidenten Donald Trump. Die Entscheidung, Trump 2021 von der Plattform zu entfernen, nannte Musk einen „Fehler“. Es war oft unklar, was Musk eigentlich wollte. Es klang, als mache er Öffentlichkeitsarbeit für ein heimisches Publikum. Den Republikanern versprach er Freiheit, den Demokraten Moderation. Er sagte, er wolle, dass Twitter die „mit Abstand akkurateste Quelle für Informationen“ werden solle.

Chaos bei der Verifikation

Auf diesem Weg ist Musk bislang mehr gestolpert als gelaufen. Es fing damit an, dass er im April den Aktionären von Twitter ein Angebot zur Übernahme machte. Im Juli sagte er, der Deal sei auf Eis gelegt. Der Grund, den Musk angab, klang vorgeschoben, er sagte, es gebe zu viele unechte Profile auf Twitter, was den Wert des Unternehmens schmälere. Wahrscheinlicher war, dass Musk Twitter nicht mehr kaufen wollte, weil ihm das in der Wirtschaftskrise zu teuer war. Als Twitter ihn verklagte, besann er sich wieder eines anderen und kaufte Twitter doch. So gehen die Meldungen seither hin und her.

Musk feuerte Tausende Twitter-Mitarbeiter, dann besann er sich eines anderen und stellte viele wieder ein, weil sie unverzichtbar waren. Musk versprach die große Redefreiheit, aber seit ihm Twitter gehört, wurden Tausende Profile gesperrt und Tweets, die ein Computerprogramm als hasserfüllt oder missbräuchlich erkannte, herausgefiltert. Musk tönte erst, endlich sei Comedy auf Twitter legal, als wäre es vorher verboten gewesen. Dann änderten Witzbolde auf Twitter ihren Namen zu Elon Musk und begannen Blödsinn zu twittern. Sofort ließ Musk ihre Profile sperren.