Verteidigung am Hindukusch : Was hat der Bundeswehreinsatz in Afghanistan gebracht? Von Peter Carstens , Berlin

- Aktualisiert am 14.03.2020 - 17:02

Deutsche Truppen bei einem Einsatz in der Nähe von Kundus im Sommer 2011 Bild: dpa Während des Einsatzes in Afghanistan waren deutsche Soldaten erstmals in der Geschichte der Bundeswehr in heftige Gefechte verwickelt. Während dort junge Männer getötet wurden, tat man sich in der Heimat schwer damit, sie als Gefallene zu bezeichnen.

3 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gq5-9xe0c Weitersagen abbrechen