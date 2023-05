Imran Khan am Freitag auf dem Weg zu einem Gerichtstermin in Islamabad Bild: AFP

Ein Ende des Kräftemessens zwischen Straße, Armee, Regierung und Justiz in Pakistan ist nicht in Sicht. Am Freitag war Imran Khan abermals vor dem High Court in Islamabad erschienen, wo ihm die Richter zwei Wochen Freiheit auf Bewährung garantierten. Doch seine Partei PTI rief ihre Anhänger auf, auf der Straße zu bleiben, bis Khan an einem sicheren Ort sei. Denn trotz der gerichtlichen Verfügungen konnte niemand sicher sein, dass seine Gegner nicht ein weiteres der vielen offenen Korruptionsverfahren nutzen könnten, um den früheren Ministerpräsidenten und Oppositionsführer wieder hinter Gitter zu bringen.

Die Volten der vergangenen Tage mit offenen Straßenschlachten und mehr als 2000 Festnahmen landesweit haben mal wieder die eigentümliche Machtbalance zutage treten lassen, die die Atommacht Pakistan mit ihren rund 220 Millionen Einwohnern prägt. Seit der Staatsgründung 1947 gilt die Armee als eigentliche Macht im Staat, drei Mal hat sie bisher geputscht. Auch in den Zwischenphasen hielten die Generäle stets die wichtigsten Hebel in ihren Händen, dominierten den Sicherheitsapparat und zogen mit ihrem berüchtigten Geheimdienst ISI innen- wie außenpolitisch zahlreiche Fäden.

Zwei Familien teilen sich die Macht

Dem gegenüber standen bislang immer die beiden politischen Dynastien der Familien Bhutto und Sharif, die die großen Parteien PPP und PML-N kontrollierten und mal vom Militär gestürzt wurden, mal mit dessen Hilfe die andere Familie verdrängten oder Massen abführten, um wiederum die Putschregierungen zum Rückzug zu zwingen. Und nicht zuletzt der oberste Gerichtshof, der oft im Hintergrund bleibt, sich in entscheidenden Momenten aber Geltung verschafft. Ein System, dass vor allem dank der leicht mobilisierbaren Massen auf der Straße stets so instabil war, dass es keiner der Seiten je gelang, eine dauerhafte Alleinherrschaft zu errichten.

Allerdings hat Khan in dieses Machtgefüge eine neue Facette gebracht. Nach verbreiteter Ansicht war der langjährige Spielführer der Kricket-Nationalmannschaft, der durch den Weltmeistertitel 1992 zur Legende wurde, später als begehrter Playboy die Klatschspalten füllte und schließlich, nachdem er zum Islam gefunden hatte, mit seiner Pakistanischen Bewegung für Gerechtigkeit (PTI) in die Politik ging, selbst lange auf der Seite der Generäle. Es heißt, die Armee habe den damals als politisches Leichtgewicht geltenden Khan bei der Wahl 2018 an die Macht gebracht, weil ihnen die PML-N von Nawaz Sharif, dem älteren Bruder des heutigen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif, zu gefährlich geworden war. Damit wurde erstmals seit der Staatsgründung eine zivile Regierung nicht von einer der großen Parteien PPP oder PML-N geführt.

Doch Khans Regierung erwies sich als unfähig, das wirtschaftlich strauchelnde Land durch die Corona-Krise zu führen. Er verspielte allen Kredit bei internationalen Partnern wie Geldgebern und ließ den Sicherheitsapparat immer offener gegen seine Gegner vorgehen. Am Ende ließen die Generäle ihn offenbar fallen, vielleicht auch, weil sich der Unmut in der Bevölkerung durch die offene Repression während Khans Regierungszeit auch gegen die Armee gerichtet hatte. Im April vergangenen Jahres wurde Khan durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt, nachdem sich die alten Kontrahenten PPP und PML-N mit mehreren Kleinparteien aus Khans Koalition zusammengeschlossen hatten. Viele glauben, diese Volte war nur im Einvernehmen mit der Militärführung möglich.

Begabter Populist

Khan schien damals politisch am Ende und wetterte gegen eine ausländische Verschwörung mit den USA an der Spitze, die ihn zu Fall gebracht habe. Doch je mehr sich zeigte, dass auch die neue Regierung unter Shehbaz Sharif wirtschaftlich keine Besserung brachte, desto mehr Zulauf bekam Khan als neuer Oppositionsführer. Er organisierte zahlreiche Massenveranstaltungen und einen Marsch auf Islamabad. So schaffte es der begabte Populist, sich als einzigen Gegner des Machtkartells aus Armee und den alten Parteien zu verkaufen. Nachdem er im November auf einer Kundgebung angeschossen worden war, behauptete er, ein ranghoher Kommandeur des Militärgeheimdienstes stehe hinter dem Attentat. Eine These, der in Pakistan, wo auch hinter dem Bombenanschlag auf die einstige Ministerpräsidentin Benazir Bhutto Armeekreise vermutet werden, viele Glauben schenken.

Dieser Vorwurf war es schließlich, der möglicherweise auch zur Staatskrise der vergangenen Tage geführt hat. Denn kurz bevor Khan am Dienstag von einer der Armee unterstehenden Einheit der Rangers festgenommen wurde, hatte die Militärführung ihn aufgefordert, seine Anschuldigungen zu unterlassen. Khans Anhänger sehen in den Korruptionsverfahren gegen ihn nur den Versuch, seine Rückkehr an die Macht bei den anstehenden Wahlen zu verhindern. Korruptionsverfahren gelten in Pakistan, wo Bestechung endemisch verbreitet ist, gemeinhin als Mittel, den politischen Gegner auszuschalten. Doch am Donnerstag hatte der oberste Gerichtshof, als er Khans Festnahme durch die Rangers für rechtswidrig erklärte, zumindest deutlich gemacht, dass er ein genaues Auge auf die Ermittlungen hat – und dass seine Autorität auch von der Armee nicht infrage gestellt wird.