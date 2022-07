Johnsons Asylpolitik : Verschlossene Briten, offene Briten

Kürzlich besuchte der britische Amerika-Korrespondent Janan Ganesh seine Heimatstadt London und staunte nicht schlecht. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft stellte er fest, dass mehr Menschen aus Indien und Hongkong als früher auf den Straßen zu sehen waren und gleichzeitig weniger aus Ost- und Mitteleuropa. „Das Leben wird bunter, nicht weniger bunt in einer Stadt, die sich schon vorher mit einigem Recht als kosmopolitischste der Welt bezeichnet hat“, schrieb Ganesh in der „Financial Times“ – und würdigte die Entwicklung als einen der wenigen Vorteile des EU-Austritts.

Bunter durch den Brexit? Die Beobachtung des Londoners mit sri-lankischen Wurzeln widerspricht der allgemeinen Wahrnehmung des Königreichs. Die britische Regierung steht gerade wieder am Pranger, nicht nur für ihren Post-Brexit-Kurs, sondern für die daraus abgeleitete Asylpolitik. Der Plan, Asylbewerber nach Ruanda auszufliegen, um sie so von der Kanalüberfahrt im Schlauchboot abzuhalten, hat zu Empörung im In- und Ausland geführt. Die UN-Flüchtlingsagentur und britische Oppositionspolitiker sehen eine Verletzung des internationalen Rechts, die anglikanischen Bischöfe sprechen von einer „Nation in Scham“. Selbst Kronprinz Charles soll sich „abgestoßen“ fühlen von der neuen Asylpolitik.

52 Flüchtlinge sind im Ärmelkanal ertrunken

Der „Spectator“ fragte kürzlich, warum diese Kritiker nicht auch die „unmoralische Seite“ der illegalen Bootsüberfahrten sähen. Schließlich würden die Migranten und Flüchtlinge von kriminellen Schlepperbanden in Lebensgefahr gebracht – 52 sind seit 2018 im Ärmelkanal ertrunken. Die Verteidiger der Regierung verweisen also auf ein moralisches Dilemma: Einerseits beraubt die britische Regierung Flüchtlinge und Migranten der Chance, mit Familienmitgliedern oder Freunden in Großbritannien zu leben. Andererseits schaut sie nicht tatenlos dabei zu, wie sich Schlepper an der Verzweiflung von Menschen bereichern und diese in höchste Risiken für Leib und Leben stürzen.

Auch die rechtliche Frage ist nicht abschließend geklärt. Ob der Deal mit der Regierung in Ruanda, die aus London Geld für die Abwicklung von Asylverfahren erhalten soll, am Ende verwirklicht wird, obliegt den Gerichten. Bisher sahen der High Court und der Supreme Court in London keine ausreichenden Gründe, um die Abschiebungen per Eilantrag zu stoppen. Dies blieb dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg vorbehalten, der die neue Politik damit einstweilen stoppte. In den kommenden Wochen wird ein Grundsatzurteil des High Court erwartet; auch das dürfte noch nicht das Ende sein.

Die Rechtslage ist uneindeutiger, als es die Proteste vermuten lassen, und selbst die Labour Party hat sich bisher nicht zu der Ankündigung durchringen können, den Ruanda-Deal zurückzunehmen, sollte sie an die Macht kommen.Auch die Empörung aus der EU fällt bisher eher leise aus, was damit zu tun haben könnte, dass der britische Asylhandel mit Ruanda sich zwar von dem unterscheidet, was auf dem Kontinent als „EU-Türkei-Deal“ bekannt geworden ist. Aber diente das Abkommen mit Ankara nicht auch der Abschreckung, und schaffte es nicht ebenfalls die Grundlage dafür, Flüchtlinge und Migranten, die sich nach Europa durchgeschlagen hatten, in ein vergleichsweise unattraktives, aber sicheres Land zurückzuschicken?