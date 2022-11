Aktualisiert am

Brüssel streitet mit Belgrad : Was die EU gegen Serbiens Visapolitik tun könnte

Versucht Serbien im Auftrag Moskaus die EU durch die Förderung irregulärer Migration zu destabilisieren? So eindeutig ist es nicht. Dennoch muss Belgrad etwas ändern.

Serbien, so lautete ein in jüngster Zeit oft zu hörender Vorwurf, versuche im Auftrag Russlands die Europäische Union zu destabilisieren. Das behauptet etwa Konstantin Kuhle, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion: „Die serbische Regierung ist Putins verlängerter Arm auf dem Balkan. Sie will andere europäische Staaten destabilisieren (…)“, twitterte Kuhle und forderte einen Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte, Serbien versuche die EU zu destabilisieren wie zuvor Belarus, das Migranten an die Grenze zu Polen brachte. Nur sei Serbien ein EU-Beitrittskandidat und erhalte von Brüssel Vorbeitrittshilfen, so Stübgen. Dass Belgrad dennoch „staatlich unterstützten Asyltourismus“ organisiere, sei „völlig inakzeptabel“, so der Minister.