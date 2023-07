Kevin Bokoum arbeitete gerade in seinem Nebenjob in der Eissporthalle, als er die Zusage von der Harvard University bekam. Bis zum sogenannten Ivy Day, an dem die amerikanischen Elite-Universitäten alle ihre Bewerber informieren, waren es noch drei Wochen. Aber in der E-Mail an Bokoum stand schon, dass er wahrscheinlich aufgenommen würde. Niemand weiß genau, wie viele dieser vorläufigen Zusagen verschickt werden, aber sie gehen vor allem an Studenten aus unterrepräsentierten Gruppen und ländlichen Gebieten. Sie sollen den Schülern und ihren Familien ein wenig Zeit verschaffen, sich mit der Idee anzufreunden.

Bokoum weiß noch genau, welcher Tag das war: der 11. März 2022. Er rief sofort seine Eltern an. Er, der Junge aus einer 40.000-Einwohner-Stadt im amerikanischen Bundesstaat Maryland, Kind zweier Einwanderer von der Elfenbeinküste, würde als erster in der Familie auf eine Elite-Universität gehen. „Ich dachte nicht, dass ich es dort jemals schaffen könnte“, sagt er heute.