China strebt eine globale Vormachtstellung an. Die Beteiligung an Häfen und das strategische Interesse an Inseln spielen dabei eine Schlüsselrolle. Das Vorbild liefert die Geschichte des Kolonialismus. Ein Gastbeitrag.

Allenthalben lässt sich beobachten, mit welcher Geschwindigkeit China sich Beteiligungen an Häfen sichert – so jüngst durch die Beteiligung der Staatsreederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens. Doch das Ausgreifen Coscos auch in Europa ist längst nichts Außergewöhnliches mehr. Seebrügge und Antwerpen, Bilbao und Valencia, der Vado Ligure Container Terminal und allemal jener von Piräus, von dem Cosco hundert Prozent der Anteile hält: sie alle lassen nicht nur verstehen, wie ein wirtschaftliches Transportnetzwerk entsteht, sondern wie eine maritime Weltmacht, die China zu werden bestrebt ist, sich kritische Infrastruktur zu eigen macht. In der Geschichte des Kolonialismus ist dies so unbekannt nicht.

Vor einigen Jahren hat eine spektakuläre Ausstellung im Asian Civilisations Museum in Singapur mit dem Titel „Port Cities: Multicultural Emporiums of Asia, 1500–1900“ eindrücklich zeigen können, dass Hafenstädte zu den zentralen Elementen von Weltreichen gehören. Anders gewendet: Ohne ihre Häfen wären multikulturelle Gesellschaften in Städten wie Jakarta und Manila, Guangzhou und Nagasaki nicht in der Form entstanden, wie sie es heute sind. Es wären auch nicht jene globalen Handelsnetzwerke zustande gekommen, in denen Singapur und Hongkong Schlüsselrollen spielten und dies nach wie vor tun. „Port Cities“ als Schnittstellen zwischen Land und Meer waren überdies Knotenpunkte von Eisenbahn und Dampfschiff.