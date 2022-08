Chinas Militärmanöver : Was bleibt Taiwan nach Pelosis Besuch?

Emily Wu nennt den Besuch von Nancy Pelosi einen „historischen Moment“, den sie leider wegen ihrer Rückenschmerzen verpasst hat. Die Chefin des taiwanischen Medienunternehmens Ghost Island Media bereut es, dass sie nicht am Flughafen war, als die „Sprecherin“ des amerikanischen Repräsentantenhauses vergangenen Dienstag in der taiwanischen Hauptstadt landete. Und dass sie am nächsten Tag nicht zum Grand Hyatt Hotel gegangen ist, um die Politikerin live zu sehen.

„Ich war sehr, sehr dankbar, dass sie gekommen ist“, sagt Emily Wu, die sich mit ihren Podcasts in Taiwan einen Namen gemacht hat. Jahrzehntelang sei Taiwan international isoliert gewesen. „Jetzt hören wir mehr Stimmen, die bereit sind, China entgegenzutreten.“ Früher sei es schwer gewesen, dem Rest der Welt zu vermitteln, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan auch für die Welt ein Problem wäre. Das sei jetzt anders. Pelosis Besuch habe diese globale Allianz noch sichtbarer gemacht. „Das gibt mir Zuversicht.“

Emily Wu sitzt am Sonntag in einem Café in Taipeh. Es ist der dritte Tag der chinesischen Militärmanöver. Am ersten Tag hatte China Raketen über Taiwan hinweggeschossen. Am Wochenende simulierte das chinesische Militär mit Schiffen und Flugzeugen vor der taiwanischen Küste einen Angriff auf Taiwan. Die Propagandisten in Peking veröffentlichten Bilder, die den Eindruck erweckten, dass sich ein chinesisches Kriegsschiff auf Sichtweite der taiwanischen Stadt Hualien genähert habe. Taiwan sprach von Desinformation.

Von all dem ist in dem Café in Taipeh nichts zu spüren. Wu lässt ihre Kamera durch den Garten schweifen. Diese demonstrative Gelassenheit ist in Taiwan im Moment überall zu beobachten. Auf den Matsu-Inseln feierten Touristen am Samstagabend eine Schaumparty zu Technomusik, kurz nachdem China mit einem „nicht identifizierten Flugobjekt“ in den Luftraum über Matsu eingedrungen war. Am Tag, als China Raketen schickte, verbreiteten Taiwaner im Internet Bilder von Kindern, die vor der Küste schnorcheln. „Wir leben schon so lange mit der militärischen Bedrohung aus China. Wir sind abgestumpft. Es ist ein Teil dessen geworden, wer wir sind“, sagt die Podcasterin. Aber achtsam seien die Leute schon.

Die Bilder der Gelassenheit sind als Signal an Peking gedacht: Ihr könnt uns nicht einschüchtern. Und sie sind eine Botschaft an die Welt, dass sich viele Taiwaner in den globalen Schlagzeilen nicht recht wiederfinden. Es gebe dieses Gefühl, nur als „Kollateralschaden der globalen Politik“ betrachtet zu werden, sagt Wu. Viele ihrer Podcasts produziert sie deshalb auf Englisch, um taiwanische Stimmen hörbarer zu machen. Aus dem gleichen Grund hat die taiwanische Regierung gerade einen neuen englischsprachigen Kanal eingerichtet: Taiwan Plus.

Amerika hat China vorgeworfen, den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi nur als Vorwand genutzt zu haben, um den militärischen Druck auf Taiwan zu erhöhen. Das glaubt auch Wu. „China würde immer einen Grund finden, um sich so zu verhalten. Wenn es nicht dieser wäre, wäre es ein anderer gewesen.“