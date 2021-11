Geschichtspolitik Xi Jinpings : Auf Maos Pfaden

Schon Mao, der Gründer der Volksrepublik China, hielt es für „notwendig, die Vergangenheit in den Dienst der Gegenwart zu stellen“. Im Jahr 1945 ließ er eine Resolution „über gewisse Fragen in der Geschichte unserer Partei“ verabschieden, in der ein Wort besonders häufig vorkommt: Fehler. Gemeint waren die Fehler seiner parteiinternen Gegner. Über Mao selbst stand in dem mehr als 50 Seiten langen Dokument, seine Linie sei stets „vollkommen korrekt“ gewesen.

In dieser Woche will Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Sicht auf die Parteigeschichte als Gemeinschaftsbeschluss verewigen lassen. Es ist erst die dritte Resolution dieser Art seit der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas vor hundert Jahren. An diesem Montag tritt in Peking das Zentralkomitee zusammen. Ihm gehören die knapp 350 mächtigsten Männer und 30 einflussreichsten Frauen des Landes an. Minister, Militärführer, Gouverneure, die Parteichefs der Provinzen, die Vorsitzenden der wichtigsten Parteiorgane. Sie alle sollen bezeugen, dass Xi Jinpings Herrschaft eine eigene Epoche markiert, die „neue Ära“, die er schon 2017 ausgerufen hat. Es geht dabei weniger um einen würdigen Platz in den chinesischen Geschichtsbüchern als um eine Rechtfertigung dafür, warum Xi Jinping im kommenden Herbst eine dritte Amtszeit gewährt werden soll, obwohl das den ungeschriebenen Gesetzen der Partei widerspricht.

Machtkämpfe oder Paranoia?

Anders als damals Mao Tse-tung muss sich Xi Jinping zwar, soweit man weiß, nicht gegen einen konkreten Rivalen behaupten. Aber er „scheint die Notwendigkeit zu sehen, die Partei noch stärker hinter sich zu vereinen“, sagt der Freiburger Historiker Daniel Leese. Das sei vielleicht eine Reaktion auf „ein Unbehagen in größeren Teilen der Partei mit dieser Personenfokussierung“, also mit dem Personenkult um Xi Jinping, der sich zum Beispiel darin äußert, dass ihm allabendlich ein Großteil der Hauptnachrichtensendung gewidmet wird.

Wenn alles so harmonisch wäre, wie nach außen dargestellt, wäre wohl die aktuelle Säuberungskampagne im Justiz- und Polizeiapparat nicht nötig. Am Freitag wurde der frühere Chef der Geheimpolizei, Sun Lijun, formell verhaftet. Er befand sich seit Langem in Gewahrsam des Sicherheitsapparats. Ihm wird nicht nur Korruption vorgeworfen, sondern Schlimmeres: Illoyalität gegenüber der Parteiführung. Im Oktober wurden Ermittlungen gegen den früheren Justizminister Fu Zhenghua wegen „ernster Verstöße gegen Parteidisziplin und das Gesetz“ eingeleitet. Vor Kurzem munkelten die semioffiziellen Websites NetEase und Sohu, einige Figuren aus dem Polizei- und Justizapparat hätten eine „heimtückische Verschwörung“ geplant.

Man kann nur darüber mutmaßen, ob das ein Hinweis auf Machtkämpfe hinter den Kulissen ist oder doch nur ein Ausdruck der Paranoia in der Führung. Diese Gemengelage dürfte jedenfalls ein Grund dafür gewesen sein, warum Xi Jinping in den vergangenen Tagen nicht am G-20-Treffen in Rom und am Klimagipfel in Glasgow teilgenommen hat, was der amerikanische Präsident Joe Biden ihm als „großen Fehler“ auslegte. Manch einer in Peking fühlt sich in diesem Zusammenhang an den früheren Generalsekretär der Partei Zhao Ziyang erinnert, dessen Gegner 1989 seinen Sturz einfädelte, während er auf einer Auslandsreise in Nordkorea war. Angesichts der Machtfülle Xi Jinpings ist dieser Vergleich gewagt. Er zeigt vor allem: Immer wenn die Parteielite in Peking hinter verschlossenen Türen tagt, brodelt die Gerüchteküche.

Die Resolution, die diese Woche verabschiedet wird, behandelt offiziell „Errungenschaften und historische Erfahrungen“ der vergangenen hundert Jahre. Man kann aber sicher sein, dass die neun Jahre seit dem Amtsantritt Xi Jinpings darin überproportional viel Platz einnehmen. „Ein gutes Drittel“, schätzt der Historiker Leese. Er geht davon aus, dass in der neuen Geschichtsinterpretation vor allem zwei große Linien eine Rolle spielen werden. Der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft bis 2049 und der Wiederaufstieg der chinesischen Nation nach dem sogenannten „Jahrhundert der Schande“ (1840–1949). Xi Jinping pflegt die Parteigeschichte in drei Abschnitte zu unterteilen: Unter Mao sei China aufgestanden, unter Deng Xiaoping sei es reich geworden, und unter ihm selbst werde es stark werden. Seine Amtsvorgänger Hu Jintao und Jiang Zemin kommen in dieser Erzählung gar nicht vor.