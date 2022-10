Krieg in der Ukraine : Warum Putin auf iranische Drohnen setzt

Für seine Angriffe auf ukrainische Städte setzt Moskau zunehmend auf iranische Waffen. Das Regime in Teheran verfügt über günstige und effektive Flugkörper. Was macht die Drohnen für die Ukraine so gefährlich?

Für seinen Krieg gegen ukrainische Städte setzt Russlands Präsident Wladimir Putin verstärkt auf Waffenlieferungen aus Iran. Schon im vergangenen Monat wurden an der Front Drohnen abgeschossen, deren Spur in die Islamische Republik führte. Jetzt kommen diese auch bei Angriffen auf zivile Ziele etwa in der Hauptstadt Kiew zum Einsatz. Kremlsprecher Dmitrij Peskow wurde am Dienstag auf das Thema angesprochen. „Nein, wir verfügen über keine solche Information. Es wird russische Technik verwendet“, behauptete er. „Mit russischen Bezeichnungen.“

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Auch das Regime in Teheran streitet ab, derartige Waffen an Russland zu liefern. Aber die Trümmer der Flugkörper, die in der Ukraine abgeschossen wurden, sind schwer zu leugnen: Es handelt sich um sogenannte Kamikazedrohnen des iranischen Typs Shahed-136, die vom russischen Militär auf Geran-2 umgetauft wurden. Die Flugkörper werden mit Sprengstoff beladen und in ihr Ziel gesteuert.