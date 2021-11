Aktualisiert am

Wahlentscheidung in Virginia : „Diese verdammten weißen Frauen!“

Weiße Frauen sind die neuen amerikanischen Wechselwähler: In Virginia wählten sie knapp Biden und verhalfen jetzt dem Republikaner Youngkin zum Sieg. Anhänger der Demokarten sind konsterniert – und reagieren mit Beschimpfungen.

Geschickt die Ängste weißer Frauen und Mütter angesprochen: der republikanische Kandidat Glenn Youngkin bei einem Wahlkampftermin Mitte Oktober in Chesapeake in Virginia Bild: AP

Winsome Sears, frisch gewählte stellvertretende Gouverneurin von Virginia, ist eine schwarze Frau, Republikanerin – und die erste Afroamerikanerin, die in dem Bundesstaat ein hohes politisches Amt bekleiden wird. Ihr Wahlsieg war erst einige Stunden her, da lieferte sich Sears auf Twitter einen Streit mit einer anderen schwarzen Frau, der Politik- und Sport-Kommentatorin Jemele Hill. Hill hatte geschrieben, die Wahl des Republikaners Glenn Youngkin in Virginia zeige, dass die Amerikaner das System der „white supremacy“, der Vorherrschaft der Weißen, einfach „liebten“.

„Wir wagen zu widersprechen“, hieß es zur Antwort von Sears' Account, der dazu ein Foto der Wahlsiegerin mit einem Gewehr in der Hand zeigte. „Ich sage euch, was ihr hier seht, ist der amerikanische Traum“, hatte Sears in der Nacht zu ihren Anhängern gesagt. Die 57 Jahre alte Politikerin ist rechtskonservativ, kämpft gegen Schwangerschaftsabbrüche und bekräftigte mehrfach, dass nicht Waffengesetze, sondern individueller Waffenbesitz Kriminalität verhinderten. Dass Sears gewählt wurde und der Latino Jason Miyares zukünftig Generalstaatsanwalt sein wird, gilt den Republikanern als Beleg dafür, dass die Demokraten lügen, wenn sie den Wahlausgang auch mit fortwirkendem Rassismus begründen.

Viele Demokraten wiederum sind davon unbeeindruckt, obwohl dreizehn Prozent Schwarze und 32 Prozent Latinos Youngkin wählten. Schließlich ist es nicht neu, dass Konservative bereit sind, Vertreter von Minderheiten willkommen zu heißen, wenn diese ideologisch mit ihnen übereinstimmen. Am Tag nach der Wahl werfen viele den Republikanern trotzdem vor, mit rassistischen „dog whistles“, also kaum verhüllten Appellen an den Rassismus ihrer Anhänger, gewonnen zu haben.

Weiße Frauen ohne Abschluss wählten Youngkin

Tief sitzt der Schock darüber, dass die Demokraten in einer Gruppe besonders katastrophale Verluste hinnehmen mussten: bei weißen Frauen, die sich mit 57 Prozent für Youngkin entschieden, nachdem sie Joe Biden 2020 noch Donald Trump vorgezogen hatten, wenn auch nur mit einem Prozentpunkt. Besonders drastisch war der Zugewinn der Republikaner unter weißen Frauen ohne Collegeabschluss, die sich zu 75 Prozent für Youngkin entschieden, nachdem sie mit 56 Prozent Trump ins Weiße Haus gewählt hatten.

Bei den Demokraten, die im Kongress entscheidende Teile ihrer Agenda nicht durchsetzen können, viele Wählerinnen aber mit Versprechen wie dem Ausbau der Kinderbetreuung gewonnen hatten, liegen die Nerven blank. Kolumnist Wajahat Ali überschrieb seinen Kommentar im Magazin „The Daily Beast“ gar mit: „Ihr verdammten Karens tötet Amerika“. „Karen“ ist ein Schimpfwort für rassistische weiße Frauen, die zum Beispiel aus nichtigen Anlässen die Polizei rufen.