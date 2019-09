Vor der Wahl : Warum viele Österreicher zu Sebastian Kurz stehen

Eine Woche vor der vorgezogenen Wahl in Österreich scheint Sebastian Kurz uneinholbar vorne zu liegen. Die christlich-demokratische ÖVP führt in den Umfragen mit zwölf oder mehr Prozentpunkten vor der sozialdemokratischen SPÖ und der rechten FPÖ. Es schreckt die Anhänger offenbar nicht ab, dass das von Kurz 2017 geschmiedete Mitte-rechts-Bündnis mit der FPÖ im Mai in den Turbulenzen der Ibiza-Affäre zerbrochen ist. Die Anführer aller anderen Parteien mögen sich in Angriffen und persönlich gegen Kurz gerichteten Schmähungen überbieten – von Linken und Grünen über den Ex-Partner FPÖ bis hin zu den vermeintlichen neuen Lieblingsbündnispartnern, den liberalen Neos. Doch die ÖVP-Wähler treibt das nicht davon.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent für Österreich und angrenzende Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Dabei hatte die Partei noch vor zweieinhalb Jahren in den demoskopischen Abgrund geblickt, der sich für die Volkspartei unterhalb der 20-Prozent-Marke auftat. Und bei der Bundespräsidentenwahl 2016 hatte der ÖVP-Kandidat weniger als zehn Prozent erhalten. Dann kam 2017 Kurz, 31 Jahre jung, Außenminister der sozialdemokratisch geführten großen Koalition. Er übernahm handstreichartig die Führung der ÖVP, richtete sie ganz auf sich aus, färbte sie von schwarz auf türkis um. In vorgezogenen Wahlen errang er die Kanzlerschaft im Bündnis mit der FPÖ. Seither hat er stabil ein Drittel der Wählerschaft oder mehr auf seiner Seite.