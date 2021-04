Russische Truppenverlegung : An der Schwelle zum Krieg

Panzer, Haubitzen und Raketenwerfer rollen durch Russland nach Westen. Die Reise geht auf Zügen und Lastwagen Richtung Grenze zur Ukraine und über die von Russland gebaute Brücke auf die annektierte Krim. Zu diesem Schluss sind nun Fachleute des russischen Rechercheprojekts Conflict Intelligence Team (CIT) gekommen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z. Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Sie untersuchten die aus Autos oder an Bahngleisen gemachten Aufnahmen der Transporte, die seit einigen Wochen im Internet verbreitet werden. Das CIT ist in der Arbeit mit derlei Daten erfahren: Anhand von Online-Quellen hat es in Moskaus mal mehr, mal weniger verdeckten Kriegen auf den Tod russischer Soldaten in der Ukraine und in Syrien geschlossen, dort zudem auf die Bombardierung ziviler Ziele und den Einsatz geächteter Bomben.