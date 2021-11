Wahlen in Venezuela : Wofür sollen sie noch wählen gehen?

„Ein Sieg für Venezuela“: Präsident Maduro am 21. November bei der Stimmabgabe in einer Schule in Caracas Bild: Getty

Präsident Nicolás Maduro ließ sich Zeit. Erst am Nachmittag, Stunden nachdem am Sonntag die Wahllokale im Land geöffnet hatten, betrat der venezolanische Präsident im roten Hemd und mit seiner Familie im Schlepptau eine Schule im Militär­distrikt der Hauptstadt Caracas, wo er seine Stimme für die Regional- und Kommunalwahlen abgab. Dann trat er vor die Journalisten, die im Land übrig geblieben und zu solchen Anlässen geduldet sind, die meisten davon Vertreter der regierungsnahen Medien. „Die Wahl ist ein Erfolg, ein Sieg für Venezuela“, sagte Maduro, egal wie das Resultat ausfalle.

Ob von einem Sieg für Venezuela die Rede sein kann, ist jedoch fraglich. 58 Prozent der Wahlberechtigten blieben den Urnen fern. Laut Umfragen genießen Regierung wie Opposition kaum noch Rückhalt in der Bevölkerung. ­Viele Venezolaner fühlen sich durch keine der beiden Seiten mehr vertreten. Der jahrelange Machtkampf hat sie von der Politik entfremdet. „Die Politiker versprechen, was sie in den letzten vier Jahren nicht getan haben“, sagte ein Wachmann vor einem Café. Er gehe nicht wählen, er wüsste nicht, für wen. Auf die Politik im Land angesprochen, winken die meisten Venezolaner ab. Sie fühlen sich in ihrem täglichen Über­lebenskampf von beiden Seiten im Stich gelassen.