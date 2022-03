Krieg in der Ukraine : Vereint im Kampf für ihr Land

In Russlands Krieg gegen die Ukraine verteidigen nicht nur die regulären Streitkräfte die Hauptstadt Kiew oder die Millionenmetropole Charkiw, sondern auch Zehntausende von Freiwilligen. Manche tragen Kalaschnikows aus den Beständen der Armee, manche haben sich selbst Helme und Gewehre beschafft. Sie bewachen Brücken, Sender und Straßenkreuzungen, und wenn sie sich grüßen, sagen sie „Ruhm der Ukraine“. Der russische Präsident Wladimir Putin nennt diese Frauen und Männer „Nazis“. Sie selbst sagen, dass sie einfach nur „für ihr Land“ kämpfen. Und jeder von ihnen hat eine Geschichte, in der aus der Formel „Für mein Land“ gelebtes Leben wird. In der westukrainischen Stadt Lemberg haben einige von ihnen erzählt, warum der Kampf für die Ukraine für sie keine leere Floskel ist.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Da ist zum Beispiel Wolodymyr Marusjak, Strafverteidiger und Teilhaber einer Kanzlei mit 15 Anwälten. Er ist Kommandeur einer „Sotnja“, also einer Hundertschaft jener selbstorganisierten neuen Freiwilligenverbände, die auf Ukrainisch „Dobrowilne Formuwannja“ heißen. Seine Einheit ist noch im Aufbau, im Augenblick dienen bei ihr noch nicht hundert Kämpfer, sondern erst vierzig, aber in Lemberg (Ukrainisch Lwiw), der größten Stadt der Westukraine, sind diese vierzig trotzdem schon im Einsatz. Sie stehen zum Beispiel am Kontrollpunkt bei der „Galizischen Kreuzung“ neben dem größten Budenmarkt der Stadt. Die Buden dieses Marktes sind zwar geschlossen, seit Russland die Ukraine überfallen hat, aber die große Kreuzung daneben ist immer noch voll mit Verkehr, und Marusjaks Kämpfer stehen zusammen mit der Polizei hinter improvisierten Betonsperren und kontrollieren Kofferräume. Manche tragen Jagdgewehre, manche selbst gekaufte Pumpguns. Andere, die noch keine Waffe ergattern konnten, tragen nur Kellen und regeln den Verkehr.

Eine Tasche Bestechungsgeld

Marusjak, der „Sotnik“ oder Hundertschaftsführer dieser Frauen und Männer, erklärt, was der Kampf „für sein Land“ für ihn bedeutet, dann spricht er von dem, was sein konkretes Leben ausmacht: von seiner Arbeit als Rechtsanwalt. Er erinnert sich noch genau an die Zeit, bevor die Ukraine sich 2014 in der Revolution des „Euromaidan“ dem Westen zuwandte. Wer damals als Anwalt Erfolg haben wollte, sagt er, musste keine juristische Begabung haben. Es kam auf andere Dinge an. Ein Anwalt musste das Talent besitzen, mit einer Tasche Bestechungsgeld zum Richter zu gehen, und zwar so, dass der Richter das Geld von ihm nahm und nicht von der Gegenpartei. Das, sagt Marusjak, ist heute in der Ukraine anders. Im Korruptions-Wahrnehmungsindex von Transparency International hat sich das Land seit dem Sturz des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch vor acht Jahren vom 144. Platz der Weltrangliste immerhin auf Platz 122 hochgearbeitet. „Heute können wir Prozesse gewinnen, ohne jemanden zu bestechen“, sagt Marusjak. „Wir tragen kein Geld zu den Richtern, und unsere Mandanten sind trotzdem zufrieden. Die Herrschaft des Rechts ist stärker geworden in unserem Land.“

Herrschaft des Rechts ist auch für die Finanzfachfrau Viktoria Wojzyzka ein Schlüsselbegriff, wenn sie erklärt, wofür sie kämpft, wenn sie für ihr Land kämpft. Sie weiß, wie rechtsstaatliche Volkswirtschaften funktionieren. Sie hat bei internationalen Beratungsunternehmen gearbeitet, dann war sie Abgeordnete im Kiewer Parlament, der Werchowna Rada. Seit Putins Überfall nutzt sie ihre Verbindungen und ihren guten Namen im Ausland, um im Westen für eine Flugverbotszone an der Grenze der Ukraine zur EU zu werben. Das soll die Flüchtlinge, die sich dort stauen, vor russischen Luftangriffen schützen.