Johnson und Trump : Brüder im Geiste

Wen überrascht, dass Donald Trump vorhersagt, Boris Johnson werde ein großartiger Premierminister? Der „Trump von Britannien“ hatte seinem Gratulanten zwar einmal „verblüffende Ignoranz“ bescheinigt, die ihn unfähig mache, das Amt des amerikanischen Präsidenten auszuüben. Doch das ist so lange her, vier Jahre, dass Trump es längst vergessen haben dürfte.

Und auch andernfalls würde das Geschwätz von gestern nicht die Freude im Weißen Haus darüber trüben, in Europa einen weiteren Bruder im Geiste zu haben. Denn dass Johnson ein Politiker ganz nach Trumps Façon ist, wird man schwerlich bezweifeln können.

Es verbindet sie nicht nur die Haarfarbe

So unterschiedlich Trump und Johnson von Herkunft, Bildung und Werdegang auch sein mögen: Es verbindet sie nicht nur die Haarfarbe. Beide verheißen ihren Ländern die Rückkehr zu alter Größe – wenn die sich nur wieder auf sich selbst verließen und den Rezepten vergangener Stärke folgten. Im Zentrum ihres politischen Angebots steht nicht ein Programm, sondern eine Person, nicht Agenda, sondern Auftritt. Trump und Johnson sind vor allem von einem felsenfest überzeugt: von sich selbst. Wenn sie einer Ideologie folgen, dann dem Narzissmus.

Johnson hätte auch ein glühender Propagandist für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU werden können. Er entschied sich jedoch dafür, mit „alternative facts“ dem Brexit-Lager zum knappen Sieg zu verhelfen. Den Lohn dafür kassiert er jetzt. Den Preis für seinen Karrieresprung zahlt sein Land.

Politiker dieses Typs nutzen Parteien und Bewegungen hauptsächlich als Aufzüge. Oben angekommen, kümmert sie deren Schicksal allenfalls, wenn sie noch zur Machterhaltung gebraucht werden. Einfluss, auch korrigierenden, auf den nächtlichen Meinungsbildungsprozess eines Donald Trump und das morgendliche Twitter-Gewitter haben die Republikaner nicht. Sonst jemand? In einer solchen One-man-Show wiegen die Charaktereigenschaften des Präsidentendarstellers doppelt schwer.

Trumps Sprunghaftigkeit, Oberflächlichkeit, Prahlerei, Egomanie und sein überaus lockeres Verhältnis zur Wahrheit sind, da es um den mächtigsten Mann der Welt geht, keine zweitrangigen Probleme. Die Welt muss hoffen, dass die „checks and balances“ der amerikanischen Verfassung ausreichen, um die Unprofessionalität dieses Präsidenten einzuhegen.

Auch die Verfassung der ältesten Demokratie der Neuzeit kann jedoch nicht verhindern, dass Trumps zahlreiche Anhänger ihn genau so lieben, wie er ist. Das ist das wirklich Verstörende. Sie jubeln, wenn er lächelnd lügt, wenn er sich als Sexist und Rassist erweist, wenn er die Medien „Feinde des amerikanischen Volkes“ nennt und wenn er durch den Porzellanladen der internationalen Politik trampelt wie ein Titanosaurier.

Johnsons Chuzpe wurde belohnt

Auch Boris Johnson konnte auf seinem langen Marsch in die Downing Street politisch und privat tun und lassen, was er wollte – nichts davon wurde ihm so verübelt, dass es ihn aus der Bahn geworfen hätte. Auch in seinem Fall wurde Chuzpe belohnt, nicht Seriosität. Es siegte die Frechheit, nicht die Fachkenntnis, auch wenn Johnson besser vorbereitet in sein Amt geht als Trump, was freilich keine Kunst ist.

Trump und Johnson sind an die Spitze ihrer Staaten gelangt, nicht obwohl sie so sind, wie sie sind, sondern weil sie so sind. Sie sind nicht Unfälle der Geschichte, sondern Produkte und Profiteure einer sich ausbreitenden Unzufriedenheit mit den vorhandenen politischen Systemen und deren Personal.

Diese Frustration – in gar nicht so schlechten Zeiten – gibt es auch in Deutschland. Auch hier verwittert die Macht der ehemals mächtigen Volksparteien. Und doch regiert seit vierzehn Jahren eine Kanzlerin, die in fast jeder Hinsicht das glatte Gegenteil von Trump, Johnson und den anderen Erlösergestalten (Bolsonaros zweiter Vorname lautet passenderweise „Messias“) ist: unprätentiös, nüchtern, skandalfrei.

Auch keiner der Kandidaten für den CDU-Vorsitz kam dem Hallodritum eines Johnson nur entfernt nahe. Und wen wählte die CDU? Die Kandidatin, die Merkel in Stil und Selbstverständnis am ähnlichsten ist.

In Deutschland hat man offenbar immer noch genug vom Modell „skrupelloser starker Mann“. Es fehlt hierzulande auch an Kandidaten, die bei dem Versuch, Stärke zu zeigen, nicht so komisch wirken wie Björn Höcke. Doch muss das nicht für alle Zeiten so bleiben. Nicht allein der damalige Hype um Karl-Theodor zu Guttenberg zeigte, dass ein talentierter Volkstribun durchaus Chancen hätte.

Zunächst muss die deutsche Politik aber lernen, mit ausländischen Staatsmännern umzugehen, deren Politikverständnis und Pflichtbewusstsein nicht ganz so protestantisch ausfallen wie bei der Kanzlerin. Die Liste der „starken Männer“ auf allen Kontinenten wird schließlich immer länger. Sie haben aber auch Schwächen.

Ein Egozentriker wie Trump ist geradezu süchtig nach Beifall. Zur Not schafft er sich selbst Gelegenheiten, um Applaus zu bekommen. Das kann gefährlich werden. Mit etwas Geschick müsste man sich solche Geltungssucht aber auch zu Nutze machen können. Man brauchte dabei ja nicht gleich so überzeugend den Clown zu spielen wie Johnson bisher und Trump immer noch.