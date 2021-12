Corona in New York

Corona in New York :

Corona in New York : „Diesmal trotzen wir dem Sturm“

New York ist ein Zentrum der Omikron-Welle. Doch diesmal soll das Leben möglichst normal und ohne Lockdowns weitergehen – sogar Silvester am Times Square will man feiern. Sorgen bereitet aber die Entwicklung bei Kindern.

Am Broadway gehen wieder viele Lichter aus: Seit die Omikron-Variante in New York für einen rapiden Anstieg der Corona-Fälle sorgt, sagen immer mehr Theater ihre Vorstellungen ab. Gerade hatten sich viele Häuser mit staatlicher Hilfe soweit erholt, dass sich die Wiedereröffnung rechnete. Nun werden so viele Mitarbeiter positiv auf Covid getestet, dass Shows wie „The Lion King“, „Moulin Rouge“ oder „Jagged Little Pill“ Eintrittskarten erstatten. Vor den Arztpraxen und den Zelten der mobilen Tester bilden sich lange Menschenschlangen, und manche New Yorker müssen stundenlang auf einen Corona-Abstrich warten. Wer sich vor Silvester noch mit einer dritten Impfdosis „boostern“ lässt, erhält 100 Dollar Belohnung.

In der Stadt gab es am Samstag 14.591 neue Fälle, landesweit wurden am Wochenende rund 190.000 Neuansteckungen gemeldet. Über 90 Prozent der positiv getesteten New Yorker sollen sich mit der Omikron-Variante infiziert haben – Anfang des Monats lag deren Anteil noch unter drei Prozent. Damit ist die Stadt erneut zu einem Zentrum der Pandemie geworden, ohne dass es rigorose „Lockdown“-Maßnahmen gibt. Theater, Bibliotheken oder Restaurants schließen aber aus eigenem Antrieb für ein paar Tage, wenn Angestellte positiv auf das Virus getestet wurden. Am Montag machte etwa Apple seine elf Geschäfte in der Stadt für den Publikumsverkehr dicht und begründete das mit der erhöhten Ansteckungsgefahr.