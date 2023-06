Auf dem nächsten Klimagipfel in Dubai soll eigentlich das Aus für Öl und Gas beschlossen werden. Stattdessen betreibt Sultan Ahmed al Dschabir ein „Greenwashing“-Manöver.

Ausgerechnet der Chef des nationalen Ölkonzerns in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll das Klima retten: Sultan Ahmed al Dschabir. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Es fehlt nicht viel, und die internationale Klimadi­plomatie steht mit ihrem Rettungsversuch fürs Weltklima da, wo es die Ampelkoalition mit ihrer inneren Schlacht um die Deutungshoheit beim Heizen schon hingeschafft haben: vor einem politischen Scherbenhaufen.

In Bonn trafen sich unlängst Hunderte Abgesandte der Klimavertragsstaaten, um den nächsten UN-Klimagipfel in Dubai im Spätjahr vorzubereiten. Endlich handeln, lautete die Ansage, Bekenntnisse gibt es schon genug. Eine globale Koalition des Fortschritts also, das ist tatsächlich auch das Selbstverständnis der meisten Abgesandten, die jedes Jahr neu den Versuch unternehmen, unseren aus der Balance geratenen Planeten wieder auf Kurs zu bringen.

In Bonn ist man damit allerdings nicht weit gekommen. Stattdessen: Vertrauensverlust. Hinter allen Türen kam das zur Sprache. Der Grund ist einfach und war leicht vorauszusehen – und die Parallele zum gelb-grünen Heizungstheater im Gastgeberland nicht ohne Ironie: Es geht um Sabotageverdacht im Innern des Klimarettungszirkels.

Der neue Präsident des Klimagipfels nämlich, der dazu auserkoren wurde, den nächsten und mutmaßlich sogar entscheidenden Schritt in eine klimafreundliche Weltgemeinschaft einzuleiten, ist kein anderer als der Chef des nationalen Ölkonzerns ADNOC in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Klimagipfelheimspiel in der Ölmetropole

Sultan Ahmed al Dschabir wird als COP-28-Chef in Dubai etwas abverlangt, was auch von einem geschäftstüchtigen Amerikaner, Europäer oder Chinesen in seiner Situation kaum zu erwarten wäre: Er soll die goldene Quelle, aus der er trinkt, eigenhändig stilllegen. Den Hahn für Öl und Gas abdrehen, und zwar ganz schnell. Ob der Sultan das wohl mit aller Macht (und aus voller Überzeugung) wollen können wird, wenn er die Weltrettergemeinschaft auf seinem glamourösen Klimagipfelheimspiel in der Ölmetropole empfängt?

Fest steht: Die Vereinten Nationen haben in der vielleicht wichtigsten Phase der Klimaverhandlungen den Bock zum Gärtner gemacht. Auf der Vorbereitungskonferenz für Dubai gab es jedenfalls kein wichtigeres Thema – abgesehen von dem nie endenden Streit um Finanzierungsfragen – als das Ende des fossilen Zeitalters. Die Förderung von Öl, Gas und Kohle soll unwiderruflich mit einem Ausstiegsbeschluss besiegelt werden. Das ist der Plan, und auch die logische Konsequenz aus dem Pariser Klimaabkommen und allen nachfolgenden Klimagipfeln. Die Krux ist: Für den fossilen Ausstieg bleibt wenig Zeit. Immer weniger sogar.

Soll das völkerrechtlich festgelegte 1,5-Grad-Limit für die Erderhitzung nämlich nicht überschritten werden, muss noch in diesem Jahrzehnt das Verbrennen fossiler Brennstoffe radikal reduziert werden. Global um acht Prozent jährlich, das hat eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme in Bonn gezeigt. Gleichzeitig muss der Anteil von Erneuerbaren am Energiemix radikal hochgefahren werden – auf sagenhafte siebzig Prozent bis 2030.

Klimatechnisch zählt jetzt jedes Jahr

Mit anderen Worten: Klimatechnisch zählt jetzt jedes Jahr. Für den Klimaschutz ist Crunchtime, jetzt kommt es darauf an, die Ziele und Absichten politisch ins Werk zu setzen. In Deutschland weiß man das nur zu gut. Da geht man voran, auch in Europa wird hart um den Fortschritt gerungen. Der Druck des Bundesverfassungsgerichts auf das Klimaschutzgesetz, das niederschmetternde Heizungshickhack und nicht zuletzt die bedrückende Klimarealität – alles spricht dafür: Zu warten bringt nichts mehr. Nicht hier und nicht international – zumindest nicht, wenn man den Milliardenschäden und Katastrophen aus dem Weg gehen möchte, wie sie jetzt etwa Kanada mit seinem historischen Waldbranddesaster getroffen haben.

Mehr zum Thema 1/

Überhaupt stehen die klimatischen Vorzeichen global gesehen mittlerweile so schlecht, dass die finanzielle Vorleistung, die eine radikale Energiewende abverlangt, auch im Großen möglichst schnell und sozial gerecht geregelt werden muss. Das war auch der Plan für das Bonner Klimatreffen, darüber wollte man dringend sprechen. Es ist anders gekommen.

Denn der Sultan und die fossile Lobby haben erkennen lassen, dass sie mit den fossilen Energien sehr wohl weitermachen möchten – geschützt unter einem Feigenblatt –, technologieoffen, wie man bei uns sagt. „Emissionsfreie Verbrennung“ heißt es verschmockt. Öl und Gas sollen weiter verbrannt, das klimaschädliche CO 2 aber nicht in die Luft geblasen, sondern im Untergrund entsorgt werden.

Der Haken dabei: Die Technik ist alles, nur nicht effizient und marktreif. „Greenwashing“ heißt das. So aber kann die Klimakarawane kaum seriös weiterziehen, vielmehr könnte sie schon beim nächsten Halt im Wüstensand steckenbleiben.