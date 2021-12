99 Abgeordnete rebellieren : Warum so viele Tories gegen Johnsons Corona-Maßnahmen sind

Aktualisiert am

Warum so viele Tories gegen Johnsons Corona-Maßnahmen sind

Der britische Premierminister Boris Johnson am Mittwoch im britischen Unterhaus Bild: dpa

Boris Johnson ließ nichts unversucht, um seine Fraktionskollegen vom Sinn der neuen Corona-Maßnahmen zu überzeugen. Manche rief der Premierminister persönlich an, andere beschwor er in einer Hinterbänkler-Veranstaltung. Er ließ seinen Chefmediziner auftreten und natürlich den Gesundheitsminister. Beide hatten von „besorgniserregenden” Entwicklungen der Omikron-Variante zu berichten. Nichts half. Nach einer langen Debatte stimmten am Dienstagabend 99 konservative Abgeordnete gegen die Einführung von Impfnachweisen. Dass sie trotzdem kommen werden, hat Johnson allein der Labour Party zu verdanken.

Im Land wird die „Rebellion” vor allem als politisches Problem Johnsons beschrieben. Nur Theresa May sah sich noch größeren Aufständen ausgesetzt; unter Margaret Thatcher oder David Cameron hatte es Vergleichbares nicht gegeben. Aber das eine, ist, dass Johnson nun inmitten der Pandemie eine eigene Mehrheit für seine Corona-Politik fehlt – das andere ist die grundsätzliche Frage: Wie kommt es eigentlich, dass so viele Abgeordnete einer traditionsreichen Volkspartei vehement gegen vergleichsweise maßvolle – viele meinen sogar: unzureichende – Schutzmaßnahmen aufbegehren?