Die schweren Unruhen in den Vorstädten wühlen Frankreich weiter auf. Das zeigt die Fronde in der Polizei, die sich am Mittwoch auf die Bretagne ausgeweitet hat. Epizentrum des Aufstands der Beamten ist Marseille, wo Randalierer und Plünderer besonders schlimm in der Innenstadt wüteten. Mehrere Polizisten prügelten in der Chaos-Nacht vom 1. auf den 2. Juli einen der mutmaßlichen Unruhestifter, den 21 Jahre alten Hedi, krankenhausreif.

Was die Beamten nicht wussten: Die Prügelei wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren wegen Mittäterschaft an schwerer Körperverletzung gegen die vier Polizisten ein. Einer der Beamten, der erfahrenste von ihnen, wurde in Untersuchungshaft genommen. Der Haftrichter begründete die U-Haft mit dem Risiko, dass sich die Polizisten vor dem Prozess untereinander absprechen könnten.