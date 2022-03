Moldaus Angst : Was ist, wenn die Russen kommen?

Der Winter bäumt sich noch einmal auf. Schnee und Eisregen unter grauem Himmel. Die letzten Hochhäuser Chișinăus verschwinden im Rückspiegel, als Dima sagt: „Ich achte da­rauf, was die westlichen Botschaften bei uns tun. Wenn die ihr Personal abziehen, haue ich auch ab.“ Vorher hatten wir darüber gesprochen, ob Moskau nach der Ukraine auch die Republik Moldau überfallen wird und was Dima dann tun würde.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Solche Fragen sind in der Hauptstadt Chișinău Tagesgespräch. Im Vergleich zur Ukraine wäre es ein Leichtes für Putin, den kleinen Staat zu erobern. Und spätestens seit Aufnahmen in Medien und Netzwerken aufgetaucht sind, das Putins belarussischen Komplizen Alexandr Lukaschenko dabei zeigen, wie er mit einem Zeigestock vor ei­nem großflächigen russischen Operationsplan steht, ist auch klar, was schon zu vermuten war: Sobald sich Putins Macht über die ganze Ukraine erstreckt, wird die direkte Kontrolle über den seit 1992 von Moldau abtrünnigen Landstreifen Transnistrien das nächste Kriegsziel sein.

Verhindern könnte Chișinău das aus ei­gener Kraft nicht. Die Republik Moldau hat kaum mehr als zweieinhalb Millionen Einwohner und keine ernst zu nehmende Armee. Das Land hätte keine Chance. Es ist wie die Ukraine eine einstige Sowjetrepublik und gehörte davor zum Zarenreich, ist in Putins Denken also ein angestammter Teil Russlands. Das sieht die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hier zwar anders, doch wenn die Russen kommen, will Dima trotzdem nicht kämpfen. Die Aussichtslosigkeit, sich der russischen Militärmaschine in den Weg zu stellen, wie ineffizient sie auch sein mag, ist aus moldauischer Sicht allzu offenkundig.

Als wäre die Flucht ein Wochenendausflug

Aber noch ist es ohnehin nicht so weit. Noch flüchten die Moldauer nicht, sondern heißen Flüchtende willkommen. Wir sind auf dem Weg zum Grenzübergangspunkt Palanca im äußersten Südosten des Landes. Von dort kommen die meisten Menschen aus der Ukraine nach Moldau. Schon am Mittwoch hatten die Grenzbehörden mehr als 100.000 Grenzübertritte innerhalb weniger Tage registriert. Je näher die Kämpfe an die Millionenstadt Odessa he­ranrücken, die drittgrößte Stadt der Ukraine, desto größer wird die Zahl der Menschen, die sich über Palanca in Sicherheit zu bringen suchen.

Zwanzig Minuten, nachdem wir die Provinzstadt Căușeni passiert haben, hält Dima an einer Tankstelle, die Benzinan­zeige war schon im roten Bereich. Beim Bezahlen kommen wir mit drei Flüchtlingen ins Gespräch. Ein Mann, Anfang dreißig, der sich als Elektriker aus Odessa vorstellt. Zwei Frauen, Mitte vierzig wohl. Wie die Lage in Odessa sei, wollen wir wissen. „Nicht gut, und bald wird sie schrecklich werden“, prophezeit eine der Frauen. Die ganze Stadt spreche von der russischen Kriegsflotte, die man vom Strand aus se­hen könne: „Noch ist es bei uns nicht wie in Charkiw, aber so wird es werden“. Der Mann will seinen Namen nicht nennen, ist sonst aber durchaus gesprächig. Seine Frau und ein behindertes Kind sitzen draußen im Wagen und warten. Mit ihnen will er nach Deutschland, dort könne man Elek­triker gebrauchen.