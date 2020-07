Sardinien braucht Touristen : Bloß keine Amerikaner

Aktualisiert am

Eine Polizeistreife am Strand von Sardinien im Mai Bild: dpa

Familie Carstens aus Hamburg wird sehnsüchtig auf Sardinien erwartet. Besonders in dem Luxushotel in Porto Cervo, das die Familie mit den zwei halbwüchsigen Kindern für zwei Wochen gebucht hat. Porto Cervo ist eine Retortenstadt an der Costa Smeralda im Nordosten Sardiniens, gegründet Mitte der sechziger Jahre vom Aga Khan.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Die Marina und die von internationalen Landschaftsplanern und Architekten entworfene Feriensiedlung entwickelten sich zum Magneten für betuchte Gäste aus aller Welt. Dem Tourismus verdankt der karge, einst ärmliche Landstrich an der sardischen Nordostküste seinen heute beträchtlichen Wohlstand sowie die gute Infrastruktur, etwa den Flughafen Olbia-Costa Smeralda.