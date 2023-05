In Russland wird das Ende des „Großen Vaterländischen Krieges“ einen Tag später als in Deutschland der „Tag der Befreiung“ gefeiert. Das hat mit dem Kalkül des sowjetischen Diktators Josef Stalin zu tun.

Während Deutschland und viele andere Staaten den 8. Mai als „Tag der Befreiung“ feiern, wird in Russland und anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion einen Tag später der 9. Mai als „Tag des Sieges“ begangen. Er gilt als einer der wichtigsten Tage im Land und soll an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland erinnern.

In vielen Städten des Landes finden deswegen Gedenkveranstaltungen und Paraden statt. Zentraler Teil der Erinnerung ist zudem eine Militärparade, die alljährlich im Zentrum Moskaus abgehalten wird. Unter Präsident Wladimir Putin hat die Militarisierung der Parade stark zugenommen.

Was am 8. Mai gefeiert wird

Dass in Russland der 9. Mai als Jahrestag begangen wird, hängt mit den damaligen historischen Umständen zusammen. Am 7. Mai unterschrieb der deutsche Generaloberst Alfred Jodl zunächst die stellvertretende Kapitulation aller Streitkräfte der Wehrmacht im französischen Reims. Sie trat am Folgetag in Kraft.

Der sowjetische Diktator Josef Stalin allerdings bestand auf einer Wiederholung der Kapitulation und zitierte die deutschen Oberbefehlshaber am 8. Mai nach Berlin, um sich dort als eigentlicher Sieger des Krieges inszenieren zu können.

Ukraine: Wie der russische Angriff die Erinnerungskultur verändert

Die russische Unterschrift unter der Kapitulationserklärung zögerte sich bis in die späten Abendstunden heraus. Nach Moskauer Zeit trat der Waffenstillstand somit erst am 9. Mai 1945 um 0:01 Uhr in Kraft – und gab der Sowjetunion einen eigenen Gedenktag.

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs hat sich auch in der Ukraine eine Debatte um die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt. Bisher feierte Kiew den Sieg über den Nationalsozialismus zeitgleich mit Russland am 9. Mai. 2016 – zwei Jahre nach der russischen Krim-Annexion – jedoch wurde der 8. Mai in der Ukraine als Tag des Gedenkens und der Versöhnung eingeführt.

Europatag: Der 9. Mai und die Schuman-Erklärung

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nun angekündigt, vom kommenden Jahr an nur noch den 8. Mai als Feiertag begehen zu wollen – gemeinsam mit den meisten anderen Staaten in Europa. Der 9. Mai hingegen gilt als Europatag und markiert den Jahrestag der Schuman-Erklärung von 1950, in der Robert Schuman einen Plan für die Gründung der Montanunion skizzierte, aus der sich die heutige Europäische Union entwickelte.